Jel v protisměru, pak havaroval

BRNO: Řidiči vyšel pozitivní test na drogy.

Do protisměru na dálnici D2 se včera kolem půl šesté odpoledne dostal řidič černého Fordu. Policii na toto nebezpečné vozidlo upozornili na lince 158 projíždějící řidiči. Do špatného směru najel šofér zřejmě u Blučiny a odtud mířil na Brno. Jeho riskantní jízda naštěstí netrvala dlouho. Nedaleko před sjezdem na Modřice totiž narazil do dopravního značení a havaroval do příkopu. Po havárii se snažil z místa dopravní nehody utéct do pole. Když jej po chvíli policisté dopadli, bylo jasné proč tomu tak bylo. Vyšel mu pozitivní test na drogy, navíc nikdy nevlastnl řidičský prukaz. Pětadvacetiletý muž tak skončil v policejní cele.

V souvislosti s tímto případem, žádáme i další svědky, kteří se s černým Fordem v protisměru potkali, aby se nám ozvali na lince 158. Rovněž k tomuto případu přivítáme záběry z palubních kamer.

nprap. David Chaloupka, 24. září 2020

