Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Jel na motorce s SPZ v pátrání a navíc měl zákaz řízení

DĚČÍNSKO - Policisté muži sdělili podezření; Nadýchal téměř tři promile, přesto řídil…

Minulý pátek 5. dubna, krátce po 2. hodině ráno zaregistrovali policisté v Rumburku průjezd motorkáře. Muž jel na motocyklu tovární značky Yamaha. Rumburští policisté jej v ulici Sukova zastavili a zkontrolovali. Provedenou lustrací zjistili, že 39letý muž jel na motocyklu, na kterém byly umístěny státní poznávací značky vedené v pátrání. Navíc policisté lustrací zjistili, že muž neměl na motorce co dělat, protože má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do prosince 2025. Policisté muži zakázali další jízdu a následně mu v režimu zkráceného přípravného řízení sdělili podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. SPZ a samotný motocykl policisté zajistili, neboť muž nedokázal doložit jeho původ a nyní prošetřujjí, zda-li nepochází z jiné trestné činnosti.

Nadýchal téměř tři promile, přesto řídil

Policisté z obvodního oddělení Velký Šenov v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili 36letému muži z Děčínska podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Podezřelý muž byl koncem března letošního roku v dopoledních hodinách zastaven při řízení motorového vozidla policejní hlídkou při dopravní kontrole v obci Lipová. Na výzvu se podrobil dechové zkoušce, která byla pozitivní, s výsledkem 2.88 promile alkoholu v dechu. Policisté řidiči zakázali další jízdu. V případě uznání viny, mu u soudu za takové jednání hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

