Jeho zájem vzbudila vozidla v Čerčanech

BENEŠOVSKO – Benešovští kriminalisté zahájili trestní stíhání muže, a to pro zločin krádeže a přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Kriminalisté v Benešově obvinili v těchto dnech sedmadvacetiletého muže, a to ze zločinu krádeže a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Co se týče trestné činnosti, tento muž není žádným nováčkem. Již v minulosti byl několikrát soudně trestán a má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel.

Tentokrát si jako objekt svého zájmu vyhlídl motorová vozidla v Čerčanech. A právě v jednom z kradených vozidel ho ve středu 20. ledna v brzkých ranních hodinách vypátrala hlídka městské policie v Říčanech. Jednalo se o osobní motorové vozidlo výrobní značky Škoda Rapid, které o den dříve odcizil v Čerčanech na Benešovsku. Strážníci na místě osobu zadrželi a neprodleně o celé události informovali policisty z obvodního oddělení v Říčanech, kteří si osobu převzali k provedení dalších úkonů. Obviněný z výše uvedeného vozidla měl ještě odcizit rybářské potřeby a nářadí v hodnotě přesahující pět tisíc korun.

Ve stejný den, jako odcizil auto Škoda Rapid, měl také v Čerčanech vniknout do osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Felicia, a to za účelem jej odcizit. Poškodil spínací skříňku vozidla, urazil zámek volantu a poškodil kabeláž spínací skříňky. Povedlo se mu s vozidlem sjet o pár metrů dále do vedlejší ulice Nad Tratí. Zde vozidlo nechal, neboť se mu ho nepodařilo nastartovat a z místa odjet.

Do třetice obviněného muže zaujalo ještě jedno vozidlo v Čerčanech. Jednalo se o auto výrobní značky Peugeot Boxer. Vlezl do interiéru vozu, který prohledal a odcizil z něho stavební nářadí v hodnotě přesahující patnáct tisíc korun.

Muž se výše uvedených skutků dopustil za situace, v rámci které byl usnesením vlády na území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu vysoce nakažlivého koronaviru SARS-Co-V-2 způsobující nemoc COVID-19. V případě uznání viny před soudem muži za výše uvedené skutky hrozí trest odnětí svobody až na 8 let. Obviněný muž je vyšetřován na svobodě.

25. ledna 2020

