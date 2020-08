Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Jeho chování pohoršilo ženu

PŘÍBRAMSKO - Příbramští policisté pátrají po totožnosti mladšího muže v souvislosti s přijatým oznámením o jeho nevhodném chování na volně přístupném prostranství v Příbrami.

Ženu středního věku, která včerejšího dne přibližně třicet minut po jednadvacaté hodině venčila svého psa v příbramské lokalitě poblíž Školní ulice, pohoršilo chování dosud neznámého muže, který se měl dle její výpovědi sexuálně uspokojovat, přičemž s ní navázal slovní kontakt. Žena na jeho oslovení a výzvu nijak nereagovala a z místa odešla. Uvedenou událost sdělila svému známému, který následně věc telefonicky oznámil na policii krátce po dvaadvacáté hodině.

K prověření oznámení na místo neprodleně vyjely hlídky městské i republikové policie, které se společně pokoušely zmiňovaného muže vypátrat. V místě události i jeho nejbližším okolí se však s ohledem na přibližně půlhodinovou časovou prodlevu mezi samotnou událostí a oznámením nepodařilo zmiňovaného muže nalézt.

Policistům se podařilo zjistit částečný popis výtržníka. Mělo se jednat o holohlavého muže s černým krátkým plnovousem ve věku kolem 34 let, přibližně 175 cm vysokého, oblečeného do dlouhých džínových kalhot a tmavého trička.

Pro řádné prověření všech okolností tohoto případu potřebují policisté znát totožnost zmiňovaného muže, aby jim k této události podal i svojí výpověď. Z tohoto důvodu se touto formou obracejí na širokou veřejnost se žádostí o pomoc, aby se jim ozvali případní svědci, kteří se v inkriminované době pohybovali v této lokalitě, nebo kteří by jim mohli poskytnout jakékoliv informace k této události, zejména k totožnosti neznámého muže. Policisty mohou kontaktovat osobně na služebně obvodního oddělení v Příbrami nebo prostřednictvím linky 158 tísňového volání Policie České republiky.

V této souvislosti policisté rovněž i chtějí občany upozornit a požádat, aby v případě výskytu podobného jednání uvedenou skutečnost neprodleně oznámili na tisňové linky Policie České republiky nebo městské či obecní policie, aby nedocházelo ke zbytečné časové prodlevě mezi událostí a samotným oznámením. Děkujeme.







por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

11. srpna 2020

