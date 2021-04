Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Jednoho zastavil pás, druhého alkohol

BRNO VENKOV, BŘECLAVSKO, ZNOJEMSKO: Řidič hlídce ujížděl přes třicet kilometrů.

Na podezřelé chování třiasedmdesátiletého viditelně podnapilého šoféra v neděli v podvečer upozornili všímaví obyvatelé menší obce na Břeclavsku. Ti pozorovali muže za volantem, který desítky minut bojovat se svým vozem a nedařilo se mu vůbec rozjet, hrozilo navíc i nebezpečí, že senior sjede do přilehlého potoka. Svědci tak raději jeho vozidlo zajistili dlažební kostkou a zatáhli ruční brzdu. Přivolaným policistům se důchodce bezostyšně přiznal, že si při práci na zahrádce pořádně přihnul. Vypít měl téměř celou láhev domácí pálenky a několik piv. To ostatně potvrdila i dechová zkouška, opakovaně totiž senior nadýchal hodnoty přes dvě promile alkoholu v dechu. A nebyl to vůbec jeho první alkoholový prohřešek, za podobné provinění mu byl před třemi lety odebrán řidičský průkaz. Počítat bude muset nyní se stíháním za ohrožení pod vlivem návykové látky.

Na dalšího hříšníka narazili policisté ve středu večer i na Brněnsku, tento se ale rozhodl, že hlídce ujede. Jakmile se tedy za ním policisté otočili, začal jim řidič zběsile ujíždět směrem na Znojmo. Nebezpečnou jízdou, která místy překračovala 200km/h, ujel dalších třicet kilometrů, které navíc dokázal urazit během dvanácti minut. Do akce bylo nasazeno několik hlídek mimo jiné vybavené i zastavovacími pásy. Pod vedením operačního střediska si jedna na šoféra počkala i nedaleko Znojma. Při průjezdu pak pohotově použila zastavovací pás, přes který řidič přejel. S prázdnými koly pak dokázal ujet jen několik metrů, kdy jej policisté následně zadrželi. Za volantem seděl muž, který důvod k úprku rozhodně měl. Test na drogy totiž indikoval pozitivní přítomnost Amphetaminu a navíc měl i soudem několik měsíců zakázáno řídit motorová vozidla. Řidič skončil s pouty na rukou, kdy byl převezen do policejní cely. Nyní se bude muset zpovídat za trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Krátká videa naleznete níže.

por. Bc. Petr Vala, 16. dubna 2021.

