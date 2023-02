Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Jednasedmdesátiletá žena se stala obětí internetového podvodu

DOMAŽLICE – Chtěla investovat do kryptoměny, místo výnosu z investic přišla o téměř 40 tisíc korun.

Domažličtí kriminalisté se zabývají případem podvodu, který se stal v uplynulých dnech. Jednasedmdesátiletou ženu zaujal inzerát na internetových stránkách, který lákal klienty na investice do kryptoměny. Žena na reklamu zareagovala a zadala své kontaktní údaje. V krátké době se s ní telefonicky spojil neznámý muž a na email jí poslal odkaz, který obsahoval software pro vzdálený přístup do jejího počítače. Žena odkaz rozklikla, umožnila instalaci aplikace a dále muži sdělila, u jaké banky má vedený účet a také mu nadiktovala své rodné číslo. Po ukončení hovoru volala žena zpět na telefonní číslo, ze kterého se s ní muž spojil, avšak na druhé straně se ozval někdo jiný. Jednalo se o skutečného majitele telefonního čísla, který však o předchozích hovorech nic nevěděl. Neznámý pachatel tedy pravděpodobně zneužil telefonní číslo jiné osoby. V krátké době se opět telefonicky spojil s poškozenou, tentokrát z jiného telefonního čísla a po ženě požadoval, aby mu poslala fotografii svého občanského průkazu a přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. I toto žena neznámé osobě poskytla. Pak už jen zaznamenala, že z jejího spořícího účtu byla na běžný účet převedena částka 38.600 korun, která byla následně z účtu odcizena. Muž dále poškozené slíbil, že se s ní spojí následující pondělí, což neučinil. Žena proto zavolala do své banky, kde byla upozorněna, že na jejím účtu někdo provedl pokus o sjednání úvěru, ale tato žádost byla ze strany peněžního ústavu zamítnuta. Společně s pracovníkem banky došla žena k závěru, že se stala obětí podvodu, internetové bankovnictví zablokovala a celou věc ohlásila policii.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu a po pachateli pátrají.

Policisté opětovně upozorňují občany, aby byli obezřetní při reakcích na inzeráty, které slibují výnosy z investic. Aby neposkytovali své osobní a přístupové údaje do internetového bankovnictví jiným osobám a byli opatrní při rozklikávání doručených odkazů. Mohou obsahovat aplikaci, pomocí které je možné ovládat celý obsah osobního počítače nebo mobilního telefonu druhou osobou.



prap. Bc. Iva Vršecká

14. února 2023

