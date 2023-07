Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Jednání k událostem po incidentu v Anenské ulici

Zástupci všech dotčených subjektů se sešli v budově Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.

V souvislosti se sobotním incidentem a následném nedělním shromážděním se dnes v budově krajského ředitelství policie uskutečnilo setkání, kterého se zúčastnili zástupci Policie ČR, vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková, zástupce ukrajinské komunity kněz Marian Kurylo, náměstek primátora města Pardubice Jakub Rychtecký a dále zástupci krajského úřadu a městské policie. Cílem jednání bylo přivést zainteresované strany z ulice k jednacímu stolu a vyslat signál, že dotčené subjekty spolu jednají a každý v rámci své kompetence může přispět k uklidnění situace.

Plukovník Jan Ptáček, ředitel krajského ředitelství policie, v samotném úvodu uvedl: „Smyslem jednání je bez emocí probrat, co se stalo, co s tím můžeme udělat a jak přispějeme k tomu, aby se napětí ve společnosti snížilo. Rozhodně jsme se nesešli proto, abychom hledali viníka, protože to je úkolem trestního řízení, které aktuálně vedeme.“ Dále krajský ředitel zdůraznil, že Pardubický kraj je bezpečným regionem i místem pro žití. S jeho slovy souhlasil i náměstek primátora magistrátu města Pardubice Jakub Rychtecký, který mimo jiné ocenil dlouhodobou spolupráci města se státní i městskou policií a také rychlost zásahu a jeho profesionální zvládnutí na místě.

Možnost setkání kvitovala i vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. „Jednoznačně podporuji dialog a nevyvolávání dalších konfliktů. Chci posilovat uvědomění si, že policie pracuje tak, jak má. Také bych chtěla varovat před šířením dezinformací, a aby se násilí nepřesunulo z virtuálního prostředí do reálného světa.“ Vládní zmocněnkyně dále apelovala na důležitost prevence v oblasti bezpečnosti na sociálních sítích a kyberprostoru.

V neposlední řadě vyjádřil politování nad nastalou situací i kněz Maria Kurylo, který poděkoval za pozvání a přítomným sdělil, že také rád přispěje k uklidnění situace.

Všechny dotčené strany se shodly na tom, že konflikt v Anenské ulici nebyl vyústěním dlouhodobých sporů mezi komunitami, ale šlo o individuální incident.

