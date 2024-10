Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Jedna noc, dva přečiny řidičů

Bohumín - Jeden řidič měl zákaz řízení, přesto sedl za volant, navíc pod vlivem drog. Druhý řídil pod vlivem alkoholu.

Ve středu 9. října v noci zaregistrovali v Bohumíně policisté speciální pořádkové jednotky „podivnou“ jízdu řidiče osobního vozidla jedoucího v protisměru. Policisté otočili vozidlo a rozjeli se za ním. Zhruba po pěti stech metrech řidič na znamení zastavil, ovšem pokusil se z vozidla utéct. To se mu nepodařilo, hlídka jej zablokovala autem. Na dotaz, proč tak chtěl učinit, uvedl, že má zákaz řízení.

V evidenci si policisté ověřili, že čtyřiatřicetiletý muž má okresním soudem uložený trest spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to do března 2026. Následně provedená dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla sice negativní, ale test na omamné látky vyšel pozitivně. Lékařské vyšetření již řidič odmítl.

Policisté obvodního oddělení v Bohumíně, kterým byl muž předán k dalšímu řízení, s ním zahájili zkrácené přípravné řízení. Je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Řízením pod vlivem drog je řidič podezřelý ze spáchání přestupku, který policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu k řešení.

O necelé čtyři hodiny později zaujalo stejnou policejní hlídku rovněž v Bohumíně další nestandardně jedoucí vozidlo. Zastavili ho a řidiče vyzvali ke kontrole. Již při prvotním kontaktu byl cítit silný zápach alkoholu, rovněž mužovy pohyby nebyly zcela koordinované. Přítomnost alkoholu potvrdila dechová zkouška, s pozitivní hodnotou přes 1,7 promile. Muž přiznal vypití půllitrové láhve Fernetu.

Taktéž tohoto řidiče policisté speciální pořádkové jednotky předali kolegům obvodního oddělení. V rámci zkráceného přípravného řízení sdělili policisté dvaašedesátiletému muži podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za toto protiprávní jednání hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

11. 10. 2024

