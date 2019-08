Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Jedl, pil a na útratu neměl

JABLONEC NAD NISOU – Mladík, který tento týden už kradl v nemocnici, včera v jedné restauraci jedl, pil a hostil i ostatní, neměl žádné peníze na zaplacení útraty.

Tento týden v pondělí policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 21letému mladíkovi podezření ze spáchání trestného činu krádeže, kterého se v noci z neděle na pondělí dopustil na jednom z pokojů lůžkového oddělení jablonecké nemocnice. Podezřelý se tohoto skutku dopustil i přesto, že byl za takový čin již v uplynulých třech letech pravomocně odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Liberci. Včera se tento nenapravitelný zloděj rozhodl najíst a napít v jedné z jabloneckých restaurací, kde si odpoledne v době od 13.00 do 18.45 hodin objednával a následně i konzumoval jídlo, nápoje i cigarety. Následně začal hostit a objednávat i pro přítomné hosty v této restauraci. To vše s vědomím, že u sebe nemá žádné peníze na zaplacení útraty. Svým jednáním tak způsobil škodu ve výši 1.598,- Kč. Policisté v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 2,47 promile, zadrželi ho a umístili do policejní cely. Policisté v tomto případě tedy zase zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže.

Dnes mu opět ve zkráceném přípravném řízení tentokrát vedeného do 48 hodin sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže a následně ho eskortovali přímo k soudci Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, který rozhodl o propuštění podezřelého ze zadržení na svobodu. Podezřelému tak za spáchání uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.





2. 8. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

