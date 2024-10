Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Jedenáctiletý cyklista nedal přednost vozidlu

JABLONEC NAD NISOU – Chlapec při střetu s vozidlem naštěstí utrpěl jen lehké povrchové zranění. Cyklistům připomínáme používání přilby při jízdě na kole.

Minulý týden v pátek se stala dopravní nehoda na Dolním náměstí v Jablonci nad Nisou. Teprve jedenáctiletý chlapec jel na svém jízdním kole z kopce ve směru od Mírového náměstí a nedal přednost řidiči s vozidlem Škoda Octavia, který ke křižovatce přijel z jeho pravé strany z ulice Soukenná. Po následném střetu cyklista upadl na vozovku, přičemž utrpěl lehké povrchové zranění, které mu na místě ošetřila posádka Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Veškeré okolnosti této dopravní nehody šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.

V souvislosti s touto událostí však ještě musíme zmínit to, že nezletilý cyklista při jízdě na kole neměl na hlavě nasazenou přilbu. Bylo tedy opravdu velké štěstí, že při střetu s vozidlem neutrpěl žádné vážné zranění. Připomínáme tedy všem rodičům, aby svým dětem na kolo pořídili cyklistickou přilbu, ale také to, aby dohlédli na její používání a své potomky bez ní na jízdním kole nenechali jezdit. Vždyť cyklisté jsou společně s chodci tou nejohroženější skupinou účastníků silničního provozu. Z toho tedy vyplývá i to, že ani dospělý cyklista by bez helmy do silničního provozu neměl vyjíždět, i když mu tuto povinnost zákon neukládá. Tady si opravdu totiž stojí za to jen uvědomit skutečnost, že používáním přilby chrání cyklisté především sami sebe – svoje zdraví, svůj život. Nepodceňujte tedy používání cyklistických přileb nejen u svých dětí, ale i u sebe. Buďte svým dětem dobrým příkladem!





14. 10. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

