Jedenáctá sezóna projektu Na kole jen s přilbou

Projekt „Na kole jen s přilbou“ již deset let apeluje na příznivce cyklistiky, aby si chránili zdraví i život. Jedenáctý ročník projektu začíná v sobotu 29. května 2021 na cyklostezce v Bedřichově u Šámalovy chaty.

Na kole jen s přilbouSnahou projektu, jehož je Policie ČR dlouhodobým partnerem, je přesvědčit cyklisty, koloběžkáře i jezdce na elektro verzích, aby se pohybovali podle zásad bezpečné jízdy a používali ochranné prvky. Cyklisté patří mezi skupinu nejzranitelnějších účastníků silničního provozu a měli by si sami uvědomovat možné následky nebo nebezpečí, která na ně v provozu číhají. V roce 2020 se stalo 4 204 nehod s účastí cyklistů, při kterých zemřelo 40 z nich. Nejvíce usmrcených bylo ve věkové kategorii 65 až 74 let.

Jedenáctá sezóna celorepublikového projektu „Na kole jen s přilbou“, za kterým stojí Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Horskou službou ČR, Policií ČR a dalšími partnery, právě začíná. Všichni partneři akce společnými silami chtějí opakovaně upozornit nejen na nezbytnost přilby při jízdě na kole, ale i na povinnou výbavu nebo rizika zranění. Nejen na cyklisty budou rovněž působit tradiční cyklohlídky, se kterými se bude možné potkat jak ve městech, tak i v horských oblastech. Stejně jako vloni bude mnoho Čechů trávit dovolenou v tuzemsku, kde jsou pro cykloturistiku ideální podmínky. Proto se v rámci projektu budou opakovaně připomínat základní preventivní pravidla a nejčastější chyby, kterých se cyklisté dopouštějí. Důraz bude kladen zejména na dospělé, aby také oni při jízdě na kole nebo koloběžce automaticky chránili své zdraví přilbou. V roce 2020 bylo usmrcenou z celkového počtu smrtelných nehod cyklistů 29 těch, kteří neměli při jízdě ochrannou pomůcku v podobě cyklistické přilby. Cyklisté již více dbají na své bezpečí a přilbu používají více. „Zatímco v roce 2011 ji při kolizi na hlavě nemělo 73 %, v roce 2020 to bylo 58 %,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. „Při pádu cyklisty je nejohroženější částí těla hlava. To základní, co můžeme pro své zdraví udělat, je právě ochranná přilba. Ačkoliv je povinná do 18 let, data ukazují, že by bez ní neměly vyjíždět ani starší ročníky. V posledních deseti letech si nejvíce obětí mezi cyklisty vyžádala věková skupina mezi 55 až 64 lety, celkem 116, z toho většina mužů. Starší generace cyklistů často nepoužívá ochranné pomůcky, protože na ně není zvyklá. Je to špatně, vyrazit na kolo bez helmy není dobrý nápad,“ varuje Polák.

Díky plánovaným cyklohlídkám se lidé přímo v terénu dozvědí užitečné informace a stanoviště přitom mohou využít i k odpočinku. „Ukážeme jim, jak správně nasadit ochrannou přilbu, jaká pravidla dodržovat, jak pečovat o jízdní kolo nebo jak být viditelný. Těšíme se na všechny bez ohledu věku i zkušeností,“ uzavírá Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti.

Pro zájemce budou na stanovištích připraveny mapy s cyklotrasami z různých koutů České republiky doplněné o informace o bezpečném plánování tras, péči o přilbu a její důležitosti nebo problematice alkoholu za řídítky.

Informace o projektu i o jednotlivých stanovištích naleznete na webových stránkách projektu.

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová

vedoucí oddělení prevence

28. 5. 2021

