Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Jeden výboj a srdce začalo bít

Policisté z Oddělení hlídkové služby Obvodního ředitelství Prahy IV díky prováděné srdeční masáži a defibrilátoru, který použili, obnovili srdeční činnost pětačtyřicetiletého muže.

V polovině března přijali operátoři tísňové linky oznámení o kolapsu muže na pražském Chodově. Policisté okamžitě vyrazili na místo, kde na ně u vchodových dveří čekal chlapec, který je navedl do bytu v šestém patře. Dva policisté vyběhli po schodišti do bytu a policistka počkala u dveří, aby ukázala záchranářům, kde se pacient nachází. Po příchodu do bytu hlídka nalezla muže na posteli, kde mu jeho žena poskytovala první pomoc. Bohužel neměla dostatečnou sílu na to, aby partnera položit na zem a prováděla masáž srdce správným způsobem. Pacienta, který nedýchal, policisté okamžitě položili na zem a začali u něj provádět nepřímou srdeční masáž. Jeden z nich mezi tím otevřel a nachystal defibrilátor a elektrody mu přilepil na hrudník. Přístroj následně vyhodnotil použití jednoho výboje a pokračování v nepřímé masáži srdce. V okamžiku příjezdu záchranářů a přepojení na záchranářský defibrilátor, se již policistům podařila obnovit srdeční činnost pacienta. Z důvodu nepravidelného dýchání záchranáři použili ambuvak a posléze společně s policisty muže transportovali do sanitního vozu.

Díky defibrilátoru, který je výbavou vozidel prvosledových hlídek, se policistům z tohoto oddělení podařilo v posledních týdnech zachránit již několik lidských životů.

kpt. Eva Kropáčová

23.4.2024

Související dokumenty AED.mp4

Velikost souboru:92,2 MB / formát MP4

