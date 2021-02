Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Jeden se vloupal do auta, druhý do kufru motocyklu

PLZEŇ - Policisté se zabývají čtyřmi případy vloupání do vozidel. Dosud neznámý pachatel odcizil z kufru motocyklu helmu a rukavice.

Plzeňští policisté se zabývají čtyřmi případy vloupání do vozidel. Prvním případ šetří policisté z obvodního oddělení Plzeň Vinice. Dosud neznámý pachatel otevřel za použití násilí kufr u motocyklu a odcizil helmu a rukavice na motorku. K dalším krádežím došlo na Slovanech. Tady se zloděj vloupal dokonce do tří zaparkovaných vozidel. Odcizil vše, co mu přišlo pod ruku. Jednalo se o plastový kanystr, autokameru, kufr s nářadím nebo autonavigaci. Majitelům vozidel způsobil celkovou škodu ve výši 13 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež a po pachateli, pachatelích intenzivně pátrají.

nprap. Michaela Raindlová

23. února 2021

