Jeden řidič usedl za volant i přes zákaz a druhý zase opilý

V síti policejních kontrol skončil další neřidič

Policisté z oddělení hlídkové služby v pátek kolem půl druhé v noci v ulici Beethovenova zastavili řidiče osobního vozidla BMW. Při této kontrole řidič nebyl schopen policistům předložit potřebné doklady. Při následné lustraci policisté zjistili, že řidič má vysloven zákaz řízení věch motorových vozidel a to zhruba do konce prosince letošního roku. Vzhledem k tomu, že nepočkal a tím nerespektoval rozhodnutí soudu, tak je v současné době podezřelý z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Opilec usedl za volant a boural

Dopravní policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 33letému muži z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky. Podezřelý v měsíci říjnu kolem jedné hodiny v noci v ulici Mezní řídil nákladní vozidlo, kdy nepřizpůsobil rychlost a vyjel na travnatou plochu a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo ke zranění žádné z osob. Policisté u řidiče na místě nehody provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní s výsledkem 2.26 promile. Řidiči byl zadržen řidičský průkaz. Lékařské vyšetření spojené s odběrem krve odmítl. Za uvedené jednaní tomuto muži hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Ústí nad Labem 14. listopadu 2022

