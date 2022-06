Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Jeden opilý, druhý zdrogovaný

BRNO: V hlavní roli bylo pivo, narkotika i kradené kolo. /VIDEO/

Za poslední dny řešili královopolští policisté rovnou dva kuriózní případy. V neděli dopoledne si například pozorná hlídka povšimla jí známého dvaatřicetiletého recidivisty jedoucího na kradeném kole. To měl totiž před časem odcizit z jedné specializované prodejny, kdy hodnotný bicykl jednoduše nepozorovaně pronesl přes pokladnu. Jenomže vzdát je zaslouženého úlovku rozhodně nechtěl, raději tak zkusil štěstí v předem prohraném závodě. Krátký sprint se služebním vozem nakonec zakončil odhozením kola a závěrečným spurtem po svých. To už mu byla ale v patách jen pár týdnů sloužící mladá policistka, která společně se svým zkušenějším kolegou nedala netrénovanému narkomanovi sebemenší šanci. Po bleskové akci totiž vysíleného zloděje našli schovávajícího se v potoce. Orientační test pak ukázal, že se před sportovním výkonem pořádně posilnil. Jenomže ani doping ve formě koktejlu pervitinu a kokainu mu nebyl nakonec moc platný. Další zářez se tamějším policistům podařil v úterý krátce po půlnoci. To za volantem načapali čtyřiatřicetiletého cizince, který se před jízdou řádně posilnil několika hlubokými doušky zlatavého pěnivého moku. Nebylo tak divu, že muž hlídce nadýchal téměř půldruhého promile. Na místě přišel o řidičský průkaz a byla mu zakázána další jízda. Ale z tohoto zákazu si ale opilec vůbec nic nedělal. Zanedlouho ho totiž stejná hlídka zastavila podruhé. Tentokrát jel dokonce bez světel, kdy se opakovala dechová zkouška se stejným výsledkem. Dále už musel cizinec ale jít po svých, protože policisté jeho vůz nechali odtáhnout na jejich záchytné parkoviště.

por. Petr Vala, 30. června 2022

