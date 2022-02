Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Jeden ničil, druhý kradl

KARLOVARSKO – Způsobili škodu přibližně 20 tisíc korun.

Dvojice mužů ve věku 19 a 28 let měla v pondělí 10. ledna letošního roku po předchozí rozepři vniknout do bytu v Ostrově. Mladší z dvojice měl poničit vstupní dveře a po jejich otevření měli do bytové jednotky vstoupit. Následně měli vulgárně urážet v bytě sedícího devatenáctiletého mladíka, který byt užíval. Po hádce měl mladší z dvojice shodit ze stolu počítač a poté na něj ještě úmyslně dupnout a tím ho poškodit. Poničit měl při odchodu také reproduktor a připojení k internetu, kdy měl hodit na zem WIFI router a vytrhnout datový kabel. Starší z dvojice mužů měl navíc při odchodu z bytu odcizit mobilní telefon.



Tímto svým jednáním měla dvojice způsobit škodu přibližně 20 tisíc korun.



Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili devatenáctiletému mladíkovi podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci a osmadvacetiletému muži bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže.



V případě prokázání viny hrozí mladšímu z dvojice mužů trest odnětí svobody až na jeden rok. Staršímu muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

3. 2. 2022

