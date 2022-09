Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Jeden mluvil, druhý kradl a ostatní hlídali

Policisté pátrají po několika mužích, jejichž výslechy by mohly objasnit krádež kabelky ze zaparkovaného auta v Praze 1.

Mladá žena vyrazila na konci srpna nakupovat do centra Prahy a s sebou si vzala i své dvě malé děti. Když se vrátila ke svému vozidlu v Široké ulici v Praze 1, na přední sedadlo si odložila kabelku a šla připoutat děti do autosedaček. Přitom jí oslovil neznámý muž, který se vyptával na cestu k muzeu. I když byla zabraná do usazování dětí , snažila se mu pomoci a vysvětlovala mu cestu. Toho využil druhý neznámý muž, který se nepozorovaně přiblížil k vozidlu z druhé strany a ze sedadla odcizil kabelku s cennostmi. To, že byla okradená zjistila až tehdy, když usedla za volant. Žádný z mužů však již na místě nebyl. Během chvíle nepozornosti tak přišla o kabelku s cennostmi, čímž jí vznikla škoda dosahující bezmála sta tisíce korun.

Policisté z místního oddělení Bartolomějská zajistili kamerové záznamy z místa krádeže a z nich je patrné, že čtveřice mužů spolu komunikuje, i když se na první pohled zdálo, že se neznají. Ihned po krádeži si dvojice mužů předává nespecifikovaný předmět za zaparkovanou dodávkou, která stála opodál.

Pokud někoho z mužů na záznamu poznáváte, nebo máte jakékoliv informace o jejich pohybu, kontaktujte prosím linku 158.

Pachateli krádeže hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestné činy krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až dva roky za mřížemi.

nprap. Richard Hrdina - 5. září 2022

Související dokumenty Kamery z místa

Velikost souboru:94,5 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem