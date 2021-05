Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Jeden kamaráda udeřil, druhý ho okradl

MOSTECKO - Incident se stal v parku v Mostě; Zloději kradli kabely; Pobertové poškrábali auta.

Známého připravil o peníze, před tím si s ním povídal na lavičce

Z přečinu zatajení věci a pokusu krádeže čelí obvinění 27letý muž z Mostu. Ten měl okrást v parku svého známého o peníze.

Obviněný potkal poškozeného v centru města a následně spolu zamířili do nedalekého parku. Seděli na lavičce, když k nim přišel další jejich známý, který se se sedící dvojicí dostal do křížku a fyzicky měl napadnout jednoho z mužů . Ten upadl na zem. Útočník z místa odešel a jeho jednání bylo řešeno v rámci přestupkového řízení. Spolusedící, 27letý Mostečan, využil situace a poškozenému, kterému při pádu na zem vypadla z kapsy jeho oděvu portmonka, tuto odcizil. Podnikavec poté z místa ihned utekl. Následně podrobil peněženku prohlídce, kde našel 19 tisíc korun. Peníze si ponechal a utratil je prý pro vlastní potřebu. Obviněný má mít na svědomí i vloupání do firemního vozidla. V ulici Hutnická v Mostě se měl vloupat za užití násilí do zaparkovaného auta, u kterého rozbil okno, a poté vnitřní část vozu prohledal. Nic se mu zřejmě nehodilo a hmotnou škodu způsobil poškozením vozidla. Obviněný Mostečan je vyšetřován na svobodě. Za tyto krádeže stíhanému hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Zloděj vykopal ze země kabel, jiný zloděj kradl kabely u domku

Krádež barevných kovů šetří litvínovští policisté. Zatím neznámý pachatel u železniční tratě u Litvínova vykopal a odcizil ze země desítku metrů kabelů pro provoz hlasových a datových služeb. Poškozená firma odhadla způsobenou škodu na předběžnou částku 20 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Další nenechavec zanechal po sobě stopu u rozestavěného rodinného domu v obci na Litvínovsku, kde měl odcizit desítky metrů přívodného kabelu a poškozenému majiteli zanechal hmotnou škodu ve výši 32 tisíc korun.

Pobertové poškrábali laky u aut v Mostě a v Litvínově

Dva případy trestného činu poškození cizí věci šetří mostečtí a litvínovští policisté. Neznámý poberta v Mostě na parkovišti mosteckého sídliště Pod Šibeníkem u osobního vozidla nezjištěným předmětem poškodil lak u několika dílů karosérie a majiteli vozu tak způsobil hmotnou škodu ve výši 20 tisíc korun. Jiný vandal v Litvínovské ulici Sukova poškrábal lak u zaparkované škodovky. Poškozenému motoristovi zanechal škodu za 12 tisíc korun.

Most 5. května 2021

nprap. Ludmila Světláková

