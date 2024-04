Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Je to opravdu koloběžka?

LOUNSKO – Naše motohlídka zastavila dalšího hříšníka, co si myslel, že jede “pouze“ na elektrické koloběžce.

Již před lety nastal ve společnosti rozmach elektrokol a elektrokoloběžek, ale málokterý uživatel ví, že je potřeba mít na některé z těchto dopravních prostředků také řidičské oprávnění nebo nově dokonce povinné ručení.



Kdo už o tom ví své, je 42letý řidič “elektrokoloběžky“, který byl ke konci března zastaven u Staňkovic na Lounsku, a to policisty z lounského dopravního inspektorátu poté, co kolem motohlídky měl prosvištět zhruba 80 km/h. Muž řídil elektrickou koloběžku s výkonem 10 080 W, pro kterou je potřeba vlastnit řidičský průkaz skupiny AM nebo B, jelikož je považovaná za moped. Hlídka kontrolou osoby společně s jeho dopravním prostředkem zjistila, že muž nikdy nevlastnil oprávnění pro řízení motorových vozidel.

Za tuto nerozvážnost mu ve správním řízení hrozí pokuta až 75 000 Kč, čtyři body a zákaz řízení až na tři roky.

Jak je to s elektrokoloběžkami?

Elektrokoloběžky jsou běžně považovány za kola a k jejich provozovatelům se přistupuje jako k cyklistům, avšak musí mít maximální rychlost do 25 km/hod. a výkon do 1 kW. Jestliže má elektrokoloběžka rychlost vyšší než 25 km/hod. a výkon vyšší než 1 kW, jedná se o malý moped nebo skútr, což znamená, že jde o motorové vozidlo. V tomto případě, kdy se jedná o motorové vozidlo, je nutnost vlastnit řidičský průkaz, a to pro skupiny AM nebo B.

Jak je to s pojištěním u elektrokoloběžek?

Povinné pojištění odpovědnosti z jejich provozu je nově od 1.4.2024 nutné zřídit u motorových vozidel s deklarovanou maximální konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h a také u motorových vozidel s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 14 km/h, pokud jejich provozní hmotnost bude vyšší než 25 kg.

4. dubna 2024

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

