Jarní prázdniny 2021

Začínají jarní prázdniny. V pondělí 1. února se spustí obvyklé regionální střídání prázdninových turnusů. Pro řadu rodin tyto týdny představují každoroční dovolenou na horách. Letos budou „jarňáky“ v mnohém jiné. Ani v mimořádné době, kdy se veškeré plánování podřizuje aktuálním omezujícím opatřením, bychom neměli zapomínat na bezpečnost. To platí, ať jsme na cestách, sportujeme v přírodě, ale také pro domácí prostředí.

Zimní cestování

Tradičním pobytům v horských střediscích aktuální situace nepřeje. Do horských oblastí tak vyjedou zejména vlastníci soukromých rekreačních objektů nebo například ten, kdo se rozhodne pro jednodenní návštěvu hor. V každém případě je třeba dodržovat základní pravidla pro bezpečné zimní cestování.

Před jízdou je nezbytné vybavit vozidlo odpovídající zimní výbavou. Kdo zná podmínky a sjízdnost horských pozemních komunikací, bude jistě souhlasit, že jen samotné zimní pneumatiky se vzorkem hlubokým minimálně 4 mm rozhodně nestačí. V autě by neměly chybět sněhové řetězy odpovídající pneumatikám. Rozhodně se vyplatí vyzkoušet si předem jejich instalaci. Hodit se může ale také lopata, písek, startovací kabely, smetáček na sníh, rozmrazovač zámků či skel apod. Na větší mráz bychom měli předem připravit také provozní kapaliny vozidla a všechny další prvky, jejichž fungování může větší mráz ovlivnit.

Pro případ uvíznutí je nezbytné přibalit teplé přikrývky, oblečení, svítilnu, ale třeba i nezbytné léky, nápoje apod. Zapomínat bychom neměli ani na dostatečně nabitý mobil.

O tom, že provoz na horách nekomplikují jen povětrnostní podmínky, ale také nedisciplinovaní řidiči, jsme se přesvědčili již v minulých týdnech. Pečlivě proto volte svůj cíl ve vztahu k jeho turistické oblíbenosti, sledujte aktuální dopravní zpravodajství a rozhodně respektujte na místě pravidla pro parkování.

Zimní sportování

Na bezpečí bychom neměli zapomínat ani při zimních sportech. Základem pro všechny sporty je vhodné oblečení a obuv odpovídající aktuálním povětrnostním podmínkám. To platí pochopitelně i v nižších polohách. Na horách musíme ovšem počítat s rychlými a často nepředvídatelnými proměnami počasí.

Na oblíbenosti získává horská turistika, která má pochopitelně také svá pravidla. Na horskou túru rozhodně nevyrážejte bez vhodného oblečení a obuvi. Přibalte svačinu a nápoje. S možností občerstvit se cestou na některé z horských chat raději nepočítejte, mnoho z nich je v této sezóně uzavřena. Pečlivě volte cíl a náročnost trasy podle svého fyzického a zdravotního stavu. Dopředu si zjistěte časovou náročnost vybrané trasy, aby vás nezaskočil soumrak. Na cestu se nevydávejte sami a sdělte někomu plán trasy a předpokládaný čas návratu. Sledujte aktuální informace o povětrnostních podmínkách i lavinovém nebezpečí. Držte se vyznačených tras a mějte po ruce kontakty na horskou službu. Mějte nabitý mobilní telefon. Pro snadnější lokalizaci v případě nouze je dobré mít v telefonu nainstalovanou aplikaci Záchranka.

Specifické podmínky přinesl tento rok také pro sjezdové lyžování či snowboardisty. Z důvodu uzavřených zimních středisek to mnohé láká do volného terénu. I zde je ale nutné respektovat pravidla. Rozhodně nesjíždějte svahy v místech, kde je to zakázáno, a myslete na to, že pro sjezd v terénu je již nezbytná určitá zdatnost a odpovídat by tomu mělo i vybavení. Nezapomínejte na obvyklé ochranné pomůcky, jako jsou přilba s brýlemi a chránič páteře, nezbytností je v těchto případech ale vybavení pro případ laviny. Vice informací k tématu lze najít na webu Horské služby ČR. Obdobná pravidla platí pochopitelně také pro běžkové lyžování.

Pokud vyrazíte sáňkovat či bobovat, myslete vždy na to, zda je pod kopcem prostor pro bezpečné zastavení. Pro bruslení na přírodních volných plochách volte jen místa, kde máte stoprocentně ověřenou dostatečnou sílu ledu.

Děti - bezpečí doma i na síti

Ani pokud zůstanete během jarních prázdnin doma, nespoléhejte na to, že jsou vaše děti v bezpečí. Menší děti, které zůstávají doma samotné, rozhodně poučte o základech osobní bezpečnosti. Připomeňte pravidla o bezpečném otevírání dveří cizím lidem, o manipulaci s nebezpečnými předměty, ale i možnosti přivolání pomoci v případě nouze. Pokud jde dítě ven nebo na návštěvu, vždy mějte přehled o tom, kde se vaše dítě nachází, a kdy se má vrátit domů.

Pokud vaše děti komunikují v online prostředí, poučte je přiměřeně věku o zásadách bezpečného pohybu v online prostředí. Základem je komunikace pouze s lidmi, které skutečně známe z reálného života. Sledujte, kolik času vaše dítě tráví online, a čemu se na internetu věnuje. Mnoho informací a cenných rad pro děti, pedagogy i rodiče přináší na svém webu například projekt E-bezpečí.

Přejeme bezpečné jarní prázdniny.

pplk. Veronika Hodačová

oddělení prevence

29. 1. 2021

