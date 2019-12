Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Jako v akčním filmu

OLOMOUCKO - Ujížděl policejním hlídkám s kradeným vozidlem.

Kriminalisté územního odboru Olomouc zahájili trestní stíhání 35letého muže z Olomoucka, kterého obvinili ze spáchání hned z několika přečinů. Přečinu krádež, neoprávněné užívání cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Tohoto protiprávního jednání se měl dopustit ve středu 4. prosince 2019 v Uničově. Zadržen byl téhož dne ve spolupráci s policisty územního odboru Svitavy, obvodního oddělení Moravská Třebová.

Jeho zadržení a následné obvinění z uvedených přečinů odstartovala krádež osobního motorového vozidla BMW ve středu 4. prosince 2019, v ranních hodinách v Uničově. Na ulici Bratří Čapků si povšiml odstaveného a nastartovaného vozidla BMW, u kterého se nikdo nenacházel. Této situace využil, do vozidla nasedl a odjel s ním směrem na Litovel. Ve vozidle byla i dámská kabelka s doklady, platební kartou, mobilním telefonem a penězi. Krátce poté jsme na linku 158 přijali oznámení o krádeži předmětného vozidla. O uvedené situaci byly ihned informovány všechny policejní hlídky, které po vozidle pátraly. Vzhledem k tomu, že vozidlo mělo ujíždět směrem na Moravskou Třebovou, do pátrání po něm byli zapojeni také policisté Pardubického kraje, územního odboru Svitavy. Hlídka obvodního oddělení Moravská Třebová pak vozidlo i s řidičem zadržela v Moravské Třebové. Zadržený byl umístěn do policejní cely. Policisté u něj provedli také orientační test na omamné a psychotropní látky, který prokázal přítomnost amfetamin/metamfetaminu. Nejedná se o žádného nováčka. V minulosti byl několikrát soudně trestán, a to převážně pro majetkovou trestnou činnost. Navíc má také uložen platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do dubna 2021. Na základě zjištěných skutečností a všech shromážděných podkladů zahájil o den později policejní komisař jeho trestní stíhání, jakožto obviněného ze spáchání přečinů krádež, neoprávněné užívání cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě prokázání viny a odsouzení mu tak hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Kriminalisté dali podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl soudem akceptován. Trestní stíhání tak probíhá vazebně.

V průběhu vyšetřování vyplynulo, že obviněný má mít na svědomí další trestnou činnost majetkového charakteru na Olomoucku. Tyto skutečnosti jsou předmětem probíhajícího prověřování.

por. Mgr. Irena Urbánková

12. prosince 2019

vytisknout e-mailem