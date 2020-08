Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Jako poradce sjednal pojištění - jako podvodník úvěr

PROSTĚJOV - Pojištění chtěli, úvěr už ne.

Dne 5. května 2020 obdržel sedmašedesátiletý muž z Prostějova upomínku pro nezaplacení splátky úvěru z kreditní karty. Úvěr si měl u společnosti sjednat v polovině března téhož roku a to při nákupu elektroniky za bezmála 100 tisíc korun. Ihned se proto obrátil na úvěrovou společnost, a protože si nikdy žádný úvěr u společnosti nesjednal, byl odkázán na policii s podezřením na podvod.

Věc z důvodu věcné příslušnosti začali šetřit kriminalisté prostějovského oddělení hospodářské kriminality. Provedeným důkladným prověřováním se kriminalistům podařilo přijít na stopu třicetiletému muži z Kroměříže. Na základě zjištěných skutečností si kriminalisté udělali obrázek o tom, jak ke skutku došlo, a podezřelého muže si pozvali k výslechu. Zpočátku muž zapíral, ale pod tíhou pečlivě připravených podkladů a shromážděných důkazů mu nezbylo, než se k činu přiznat. Policistům vylíčil, že se s rodinou dostal do finanční nouze a přemýšlel, jak z toho ven. Díky tomu, že pracoval pro bratra své družky, který vykonává činnost finančního poradce, dostal se v rámci této činnosti i do domácností osob, kterým nabízel různé finanční produkty. V srpnu minulého roku se tak dostal i do domácnosti později poškozeného muže. Při té příležitosti si pro účely sjednání bankovních produktů mobilním telefonem vyfotil osobní doklady poškozeného a jeho manželky. V době, kdy na něho přišla nouze, si vzpomněl, že fotografie dokladů stále má v telefonu a tak se s jejich využitím rozhodl podvodem nakoupit zboží, které by pak zpeněžil. První dva pokusy o sjednání úvěru byly zamítnuty úvěrovou společností. Až na třetí pokus, kdy osobní doklady poškozeného doplnil dalšími padělanými doklady, si jménem a na účet poškozeného nakoupil elektroniku. Protože se mu však mezitím finanční situace zlepšila, rozhodl se, že zakoupenou elektroniku neprodá a ponechá si ji. Proto se policistům celý nákup – tedy dva notebooky, dva mobilní telefony, počítačovou myš i robotický vysavač – podařilo zajistit. Společně se spisovým materiálem budou věci předány soudu.

V případě prokázání viny a odsouzení podezřelému za dva pokusy a jeden dokonaný přečin úvěrový podvod hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

por. Mgr. František Kořínek

7. srpna 2020

