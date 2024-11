Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Jako pijavice

CHOMUTOVSKO - Díky návštěvám „kamarádky“ přišel senior nejméně o 230 tisíc, žena je teď trestně stíhána.

Dokonce až z jižní Moravy se vyplatilo 70leté ženě dojíždět na návštěvy ke svému o dvacet let staršímu známému z Chomutovska. Důvodem zřejmě nebylo tak silné přátelské pouto, jak dotyčná později tvrdila policii, avšak spíše hodnotné věci, které si nechala od nemocného staříka nakupovat.

Muž se s touto paní seznámil před pár lety na lázeňském pobytu a prý se z nich stali přátelé. Párkrát do roka si telefonovali a ona ho pak začala navštěvovat v místě jeho bydliště. Měla být nejen jeho kamarádkou, která ho například doprovázela na nákupy, do kavárny apod., ale také mu prý pomáhala v domácnosti. Na tom by nebylo nic špatného, mělo to však háček. Dotyčná podle všeho zneužila špatného zdravotního stavu (souvisejícího s vysokým věkem) svého známého a při svých návštěvách ho zhruba ve třech desítkách případů zmanipulovala a přiměla, aby jí za své peníze kupoval různé hodnotné „dárky“, a to především elektroniku (několik mobilních telefonů, sluchátek, chytré hodinky) a klenoty (zejména zlaté řetízky, přívěšky, prsteny apod.). Ty si poté odvážela domů na Moravu.

Seniora, jenž v důsledku svého stavu nedokázal o těchto „nákupech“ svobodně rozhodovat, tímto způsobem měla během více než roku a půl připravit v součtu nejméně o 230 tisíc korun.

Nakonec se ženě daleké dojíždění přeci jen tolik nevyplatilo. Mužovi příbuzní totiž náhodou zjistili, že ho navštěvuje pro ně naprosto cizí osoba, které koupil nějaké drahé „dárky“. Obrátili se tedy na chomutovské policisty, kteří se oznámením začali zabývat. Po prověření okolností případu a zajištění důkazů vyšetřovatel uvedenou ženu obvinil ze spáchání trestného činu podvodu.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 15. listopadu 2024

