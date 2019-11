Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Jako host vyčkal do zavíračky, pak přepadl obsluhu

ŠUMPERK - Policejní komisař obvinil 48letého muže ze Šumperku ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

Této závažné trestné činnosti se měl obviněný muž podle kriminalistů dopustit v pondělí 25. listopadu 2019 zhruba půl hodiny před půlnocí v jednom ze šumperských podniků. Tam jako poslední z hostů vyčkal zavíračky a místo zaplacení útraty napadl obsluhu. Do barmanky měl nejprve strčit, až upadla na zem. Následně ji měl několikrát udeřit a pod pohrůžkou zabití se domáhat vydání peněz. Ženě nezbylo, než v obavě o svůj život útočníkovi peníze vydat. S třemi tisíci korunami, které takto vyzískal, se ale útočník nespokojil a ženu měl dále přinutit k tomu, aby mu do připravené igelitové tašky dala několik krabiček cigaret a láhev alkoholu. Poté z místa utekl. Muže uvedeného popisu pak policisté zhruba po hodině, a to i s lupem, zadrželi v Šumperku na Hlavní třídě. Při incidentu žena utrpěla lehké zranění.

Také s ohledem na skutečnost, že má obviněný za sebou bohatou trestní minulost, zejména majetkového charakteru, podal policejní komisař státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.

V případě prokázání viny a odsouzení hrozí obviněnému podle trestního zákoníku trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

Obviněný muž má však podle policistů na svědomí také další protiprávní jednání. Začátkem června letošního roku se měl společně se svým komplicem vloupat v Hanušovicích do prodejny potravin. Z té si měli odnést alkoholické nápoje, tabákové výrobky, cukrovinky a další zboží v hodnotě za více než 30 tisíc korun.

Problémy způsobil i v dopravě. V pátek 22. listopadu po osmé hodině večer měl svou bezohlednou jízdou zapříčinit dopravní nehodu v Bludově. Ve stoupání, při jízdě ve směru na Šumperk, přejel s vozem značky Renault Clio částečně do protisměru, kde narazil do zpětného zrcátka protijedoucí Octavie a také do boku jejího přívěsného vozíku. Bezprostředně po nehodě z místa utekl. Jak policisté zjistili, měl podezřelý k útěku hned několik důvodů. Pro svou předchozí trestnou činnost byl v hledáčku policie, není držitelem příslušného řidičského oprávnění a vozidlo, které užil k jízdě, bylo v zahraničí hlášeno jako odcizené. Havarované vozidlo policisté zajistili. Při nehodě vznikla škoda za předběžně 50 tisíc korun. K řízení tohoto vozidla se řidič následně přiznal. Veškerými okolnostmi případu se nadále zabýváme.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

27. listopadu 2019

vytisknout e-mailem