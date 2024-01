Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Jakmile ženu připravil o peníze, poslal ji na policii

OLOMOUC - Podvodník ženě namluvil, že má napadený bankovní účet a připravil ji o statisíce korun.

Falešný bankéř včera připravil jednašedesátiletou ženu ze Šumperska o 450 tisíc korun. Poté co splnila jeho instrukce a vložila peníze na určený bankovní účet, poslal ji na policii.

Oznamovatelka policistům uvedla, že ji v úterý 9. ledna kolem půl desáté dopoledne zavolal neznámý muž, který se představil jako pracovník banky. Volal jí z důvodu, že zaznamenal podezřelou platbu necelých tří tisíc korun, která přišla z jejího účtu. Udivená žena odpověděla, že žádnou takovou platbu neprováděla. Volající ženě sdělil, že ji bude kontaktovat jiný pracovník banky. Ten volal za čtyři minuty. Představil se jako pracovník banky, který má na starosti kybernetické útoky na bankovní účty. Ženu informoval, že jí může účet zablokovat a oznámit útok na policii, ale celé by to mohlo trvat až půl roku anebo to vyřeší ihned, s čímž žena souhlasila. Podmínkou bylo, že nesmí ukončit hovor, protože jej nahrává a záznam předá policii. Muž ženu přesvědčil, aby zajela do banky vybrat větší obnos peněz, třeba 450 tisíc korun. Žena se vydala do nejbližší pobočky, ale ta měla zavřeno. Volajícímu řekla, že to tedy vyřeší zítra, až otevřou. S tím muž nesouhlasil, protože to musí vyřešit ihned a nasměřoval ženu do pobočky v Olomouci.

Žena po příjezdu do Olomouce požádala na pobočce o hotovost 450 tisíc korun, na což ji pracovnice banky sdělila, že výběr větší částky musí hlásit dopředu, ale má štěstí, protože na pobočce mají dostatek hotovosti. Podvodník, který byl s ženou neustále v telefonickém spojení, ji pak navedl, aby hotovost vložila na bankovní účet v jiné bance, asi kilometr vzdálené. Poté co žena peníze uložila na určený účet a banku opustila, jí volající sdělil, že se má přesunout na krajské ředitelství policie v Olomouci. Když před policejní budovu přišla, volající jí požádal, ať chvíli počká, protože se spojí s panem Macháčkem, který zde pracuje. Žena čekala, ale když se nic nedělo, podívala se na telefon a hovor byl již ukončen. Volala zpět domnělému bankéři, ale ozval se jí automat sdělující, že se dovolala do banky, ale zpátky jí volat nebudou. Podvedená žena vešla do policejní budovy, kde se dozvěděla, že tu žádný pan Macháček nepracuje. Až nyní jí došlo, že se stala obětí podvodníka. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.

Pamatujte!

Nereagujte na podobné hovory! Nebavte se s neznámým volajícím o Vašem údajně napadeném bankovním účtu a zavěste. Podvodník se Vás snaží dostat pod tlak, uvádí, že musíte jednat rychle nebo o peníze přijdete. Bankovní úředníci takto nikdy nejednají. Pokud máte pochybnosti o napadeném účtu, zavolejte na oficiální linku banky nebo zajděte do její pobočky.

por. Mgr. Libor Hejtman

10. ledna 2024

