Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Jaká byla silvestrovská noc v našem kraji

KRAJ - Nejčastěji jsme řešili slovní a fyzická napadání.

Od 18 hodin včerejšího dne do dnešní 5. hodiny ranní jsme na linku 158 přijali 123 hovorů, což je o 9 méně ve srovnání se stejným časovým úsekem loňského silvestra. Nejčastěji nám občané oznamovali události spojené s projevy slovní a fyzické agrese pod vlivem alkoholu, a ta se odehrávala jak mezi rodinnými příslušníky v domácnostech, tak i ve veřejném prostoru mezi lidmi, kteří na sebe žádné příbuzenské ani jiné osobní vazby neměli. Většinu z nich jsme řešili domluvou, uložením pokuty nebo oznámením do správního řízení, nicméně v tuto chvíli nemůžeme vyloučit ani to, že některé z nich mohou skončit jako přečiny.

Na naší tísňové lince si lidé na hlučnou pyrotechniku stěžovali jen v jednotkách případů, oznámili nám rovněž zhruba desítku menších požárů a ve 4 případech nás informovali o tom, že se jim zaběhl pes, kterého při venčení polekala zábavní pyrotechnika.

První letošní trestný čin jsme zaznamenali krátce před půl třetí nad ránem v Liberci, kde se před naší hlídkou doslova vřítil do křižovatky ulic Husitská a Hanychovská 36letý řidič osobního vozidla tovární značky Volkswagen Polo, který měl zjevný problém s ovládáním auta. Kolegové ho zastavili v ulici Jetelová a zjistili, že řídí s 1,92 promile alkoholu v krvi. Muž se jim přiznal, že se svými dvěma kamarády vypil před jízdou lahev vodky. V době, kdy ho policisté stavěli, je právě rozvážel do jejich domovů. Tam už ale museli z ulice Jetelová dojít po svých, protože jsme mu další jízdu zakázali. Na služebně obvodního oddělení ve Vratislavicích si jen převzal předvolání k podání vysvětlení, neboť pro svou opilost nebyl schopen nejen řídit auta, ale také srozumitelně komunikovat.

A nebyl sám, kdo o silvestrovské noci řídil "pod vlivem", kromě něj to bylo ještě dalších 5 lidí, které stejně jako jeho nemine v této souvislosti trestní stíhání.

Dopravní policisté v průběhu uvedené služby vyjeli v celém kraji k celkem 5 dopravním nehodám, které se naštěstí obešly bez vážnějších následků

1. 1. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

