Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Jaká byla silvestrovská noc 2019 ?

KRAJ - Máme za sebou náročnou službu.

Máme za sebou náročnou službu. Od 18. hodiny včerejšího dne do dnešní 7. hodiny ranní přijalo operační středisko Krajského ředitelství policie Libereckého kraje celkem 120 tísňových volání na linku 158. Jen od půlnoci do rána jich bylo 76, což zhruba dvojnásobně překračuje počet volání v běžném pracovním dni.

A řešili jsme i dva násilné trestné činy. První z nich nám na linku 158 včera kolem 18.15 oznámil 30letý muž. Jeho na křižovatce ulic Široká a U Lomu v Liberci oslovil neznámý cizinec, který ho krátce na to bezdůvodně napadl nožem a způsobil mu řeznou ránu v obličeji, která zasáhla jeho levou tvář. Ačkoliv na místo kromě zdravotnické záchranné služby okamžitě vyjely naše hlídky včetně amokové hlídky se speciální výstrojí a výzbrojí, útočníka se nám vypátrat nepodařilo a případem se nyní velmi intenzivně zabývají liberečtí kriminalisté. Ti už v této souvislosti zahájili úkony trestního řízení pro pokus o spáchání zločinu těžkého ublížení na zdraví.

Druhý násilný trestný čin nám na tísňovou linku oznámil včera ve 21.50 osmatřicetiletý letý muž, který navštívil svého o rok staršího známého v jeho domě na Frýdlantsku, kde s ním nejprve popíjel alkoholické nápoje, ale později se pohádali a hostitel ho napadl nožem. Způsobil mu přitom řeznou ránu na bradě. Dalšímu útoku se mladší muž ubránil a z domu utekl, potom přivolal na pomoc policisty. Vzhledem k tomu, že se podezřelý v domě zamknul, museli policisté domovní dveře vyrazit a 39letého silně opilého muže následně zadrželi. Ten se nyní nachází v policejní cele. Po nezbytných úkonech ho čeká trestní stíhání pravděpodobně pro přečin ublížení na zdraví.

Kromě těchto případů policisté přijali oznámení o dalších 26 násilných deliktech, které se odehrály především v barech, restauracích a nebo na ulici. Šlo o konflikty, které obvykle začaly hádkou a skončily fackami, strkanicemi a drobnějšími potyčkami. Jen jeden z nich bude mít zřejmě dohru v trestním řízení. Policisté nyní prověřují pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví případ napadení 28leté ženy v Růžové ulici v Jablonci, kde ji měl podezřelý 39letý muž uhodit do obličeje. Napadená žena se s ním neznala a další okolnosti incidentu, do kterého byli vtaženi ještě další lidé, teprve zjišťujeme.

V České Lípě se dnes kolem 6.20 vloupal do Klášterní restaurace v Loretánské ulici zloděj, který si do příjezdu policejní hlídky stačil naskládat do velké sportovní tašky odcizené alkoholické nápoje. Domů si je už odnést nestihl. Před zasahujícími policisty se snažil ukrýt za lednicí, ale nijak mu to nepomohlo. Nyní se už nachází v policejní cele. Jedná se o 33letého muže.

V průběhu silvestrovké noci si lidé kupodivu na hluk z petard příliš nestěžovali, evidujeme jen tři volání tohoto druhu. A dobrou zprávou nakonec je, že se nestala žádná vážná dopravní nehoda, evidujeme jen tři nehody s lehčími následky.

Taková byla silvestrovská noc 2019. Do nového roku vám přejeme pevné zdraví , štěstí a životní pohodu.

1. 1. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

