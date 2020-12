Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Jak správně jezdit v silném větru?

KUTNOHORSKO - Jízda v silné vichřici klade na řidiče a především jeho techniku zvýšené nároky. Jak se chovat, aby vás přírodní živly neodfoukly?

Pro řidiče jsou takové podmínky mnohem náročnější. Přesto lidé do práce musí. Jak jezdit v silném větru a na co se připravit? Odkud fouká? Hodně záleží na tom, odkud vítr fouká, ale obecně je nejnáročnější jízda se silným bočním větrem. Vždy je lepší jet proti větru nebo po něm, než nechat vítr zuřit do boku vašeho auta. To platí hlavně pro řidiče dodávek, nákladních vozidel a aut s přívěsem, se kterým dokáže silná vichřice pěkně zamávat

Jízda za jiným autem:

Když jedete za jiným autem, schováte se do tzv. vzduchového pytle. Poznáte to tím, že najednou poklesne odpor vzduchu, jako byste začali jet z kopce. Za kamionem nebo autobusem to ale může vlivem víření vzduchu dost házet (hranatý tvar zadní části vozu je z hlediska aerodynamiky horší než splývající záď auta), takže udržujte větší vzdálenost. Poznáte to hlavně v malém lehkém autě.

Předjíždění: Při předjíždění se připravte na hned tři změny proudu vzduchu, které s vaším autem pěkně zacvičí. Znát je to hlavně na dálnici při předjíždění kamionů a autobusů. Nejnebezpečnější je silný boční vítr zprava. Jak jedete, korigujete řízením trochu doprava proti větru, abyste kompenzovali silný odpor vzduchu tlačící vás doleva. Jakmile se ale dostanete na zadní úroveň předjížděného auta, začne působit jako štít a proud větru náhle ustane, takže vaše auto má tendenci se stočit vpravo. Musíte narovnat řízení, ale připravte se na to, že když auto předjedete a vyjedete z jeho zákrytu, znovu se ocitnete vystaveni živlům a tentokrát vás vítr začne tlačit doleva. K podobnému jevu dochází také u protihlukových stěn.

Pozor na mostech!

Na mostech dochází k dost nepříjemnému střihu větru, zvláště pokud se jedná o vysoké stavby, protože několik desítek metrů nad zemí mohou panovat úplně jiné podmínky než na zemi. Nebojte se plynu a udržujte konstantní rychlost. Nedržte ale křečovitě volant a nechte si pohybem auta napovědět, odkud fouká. Pak jemně a plynule korigujte proti větru, stejně jako při předjíždění. Dost napoví i chování ostatních aut před vámi, a když vidíte, že všechna auta na mostě „tancují“, připravte se na silný poryv větru. Na mostě nepředjíždějte kamion, protože poryv větru může jeho návěs převrátit nebo výrazně vychýlit. Vyhněte se alejím stromů. Vzrostlé starší stromy skýtají velké nebezpečí a nikdo nechce, aby mu na autě přistála tunová větev. Jestli můžete, najděte si jinou trasu a pokud venku panuje opravdu silná vichřice, raději nevyjíždějte. Když už musíte, snažte se jet prostředkem silnice, co nejdál od nejmohutnějších kmenů a větví. Kdyby náhodou došlo, jako ve filmu, k ulomení větve přímo před vámi, spíše vjedete do slabších částí a nemělo by se stát nic vážného.

Jiná nebezpečí: Počítejte s tím, že vítr na silnici nafouká spoustu nepořádku – od ulámaných větví po dopravní značky, části budov, ale i třeba neopatrného chodce nebo jiného účastníka provozu. Především se snažte hodně předvídat, zvolte si bezpečnější trasu a koukejte daleko dopředu. Poslouchejte také v rádiu dopravní hlášení, protože se dá očekávat, že dojde k uzavírkám silnic nebo k nehodám.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

28. prosince 2020

