Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Jak se říká „alkohol je metla lidstva“

LOUNY – Ovlivněni alkoholem usedli za volant; Kradl pod vlivem.

Správné uvažování a koordinaci svalů nezbytně potřebujete k bezpečnému řízení vozidla. Tyto schopnosti však alkohol značně snižuje. Reakční doba se prodlužuje v závislosti na hladině alkoholu v těle. Pokud takto ovlivnění řidiči usednou za volant, mohou ohrozit nejen sebe, ale také své okolí.



Policisté z obvodního oddělení v Podbořanech zastavili 39letou řidičku nejprve v rámci běžné silniční kontroly. Záhy ale pojali podezření, že řidička by mohla být pod vlivem alkoholu. Žena se podrobila dechové zkoušce, která potvrdila její ovlivnění. Přístroj ukázal hodnotu 1,53 promile. To že řídila pod vlivem alkoholu, potvrdil také rozbor její krve. Ve výslechu se řidička hájila tím, že jela pouze přeparkovat.

Na Postoloprtsku upoutal chybějící registrační značkou na vozidle pozornost dopravních policistů 59letý řidič. Při kontrole policisté zjistili, že muž je pod vlivem alkoholu. Naměřili mu hodnotu 1,14 promile. Policisty neobměkčil ani důvod toho, proč muž usedl za volant. Řekl jim, že se jel postarat o chov zvířat.

Oběma provinilcům už policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Jelikož měli usednout za volant pod vlivem alkoholu, mohl by je soud potrestat odnětím svobody až jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.





Kradl pod vlivem alkoholu

Až tříleté vězení hrozí 26letému muži, kterému policisté z obvodního oddělení v Lounech sdělili podezření z trestného činu krádež. Tomu je kladeno za vinu, že si v tomto týdnu v jedné lounské prodejně vložil do batohu paštiku a rum a u pokladny toto zboží nezaplatil. Na služebně s ním policisté provedli dechovou zkoušku. Na přístroji se ukázala hodnota 1,43 promile. Nebyla to jeho první zkušenost s majetkovou trestnou činností. Na počátku tohoto roku byl už soudem za obdobné jednání odsouzen. Na svobodě ho soud nechal takzvaně na zkušební dobu. Policistům při výslechu své konání částečně doznal. Hájil se tím, že měl hlad a byl bez peněz. Případ je veden ve zkráceném přípravném řízení.







por. Mgr. Irena Pilařová

oddělení tisku a prevence Louny

email: krpulk.kr.pis.ln@pcr.cz

mobil: 724 155 239

11. července 2019







