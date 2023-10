Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Jak postupovat, když se střetneme se zvěří?

Rakovnicko – přibývá nehod se zvěří

Od začátku ledna do poloviny října tohoto roku evidují policisté na Rakovnicku 244 dopravních nehod se zvěří. Je to o 28 dopravních nehod více než v minulém roce za stejné období. To policisté evidovali 216 dopravních nehod.

Podzimní a zimní měsíce jsou typické s pozdějším východem slunce a dřívějším stmíváním, šero, mlhy, celkově zhoršené podmínky pro jízdu automobilem a také je vyšší aktivita divoké zvěře. Toto jsou typické faktory ovlivňující vyšší počet srážek se zvěří v těchto obdobích. Policie přijímá denně několik oznámení o náhlém vběhnutí zvěře na silnici a následnému střetu – největší škody způsobují divoká prasata a srnčí zvěř.

V případě, že škoda na automobilu či jiném dopravním prostředku je minimální nebo zraněné zvíře z místa nehody uteče, má řidič povinnost oznámit tuto událost na policii, jelikož se jedná o dopravní nehodu. Policisté zjistí, zda řidič a jeho posádka nepotřebuje ošetření – nutnost přivolání záchranné služby, a také řidiče poučí, jak má dále postupovat. Škodu na vozidle většinou není možné uplatnit ani v rámci standardního povinného ručení a lze ji hradit pouze z pojištění havarijního, pokud se vztahuje i na střet se zvěří. Náhradu škody na vozidle nelze uplatňovat u uživatele – myslivecké spolky, honební společenstva, Lesy ČR, apod., jelikož zvěř v českém právu je definována jako obnovitelné přírodní bohatství. Policie vyrozumí konkrétní myslivecké sdružení o dopravní nehodě se zvěří, a to se o usmrcené či zraněné zvíře postará. Pokud by řidiče napadlo si mrtvé zvíře z místa odvézt a ponechat, dopustil by se (v závislosti na výši škody způsobené mysliveckému sdružení jako vlastníkovi zvěře) přestupku proti majetku nebo trestného činu pytláctví. Na poraněnou zvěř určitě nesahejte, může Vám způsobit zranění a v případě jakékoliv nemoci by mohlo dojít k jejímu přenosu na člověka.

Důležité je také řádně zabezpečit a označit místo dopravní nehody, aby v důsledku nečekaně odstaveného vozidla nedošlo k dalším střetům. Pokud dojde k nehodě v místě, kde je nutné obnovit provoz nebo vyprostit zraněné, řidič musí na místě vyznačit konečné postavení vozidla stejně jako v případě každé jiné dopravní nehody.

Střetům se zvěří se úplně zabránit nedá, proto je ale vhodné dodržovat několik doporučení, aby co nejméně docházelo ke škodám na majetku, a především na zdraví:

Řidiči by měli věnovat zvýšenou pozornost úsekům pozemních komunikací, které jsou obehnané vysokou trávou, lesním úsekům, silnicím mezi poli se zemědělskými plodinami, nebo místům, která jsou osazená výstražnou dopravní značkou „Zvěř,“ která na častý výskyt divoké zvěře upozorňuje.

Aktivita zvěře je vyšší ve večerních a nočních hodinách, proto přizpůsobte rychlost jízdy, abyste mohli včas zareagovat.

Pamatujte na to, že zvláště srnčí zvěř chodí po skupinkách a pokud si všimnete jednoho zvířete, pravděpodobně jsou poblíž něj i další.

Jezděte opatrně a buďte obezřetní!

Nejčastější úseky se zvěří na Rakovnicku:

sil. č. II/227 Rakovník – Křivoklát, sil. č. II/237 Rakovník – Ruda, sil. č. I/6 Hořesedly – Hořovičky, sil. č. II/229 Čistá – Kožlany, sil. č. I/27 křižovatka silnic I/6 a I/27 Jesenice, sil. č. II/227 Rakovník – Kněževes, sil. č. II/228 Rakovník – Jesenice, sil. č. II/229 Krupá – Ročov, sil. č. I/16 Řevničov – Mšec, sil. č. II/233 – Rakovník – Slabce.

20.10.2023

ÚO Rakovník

prap. Veronika Cafourková

