Jak ověřit pravost víza za účelem strpění bez cestovního dokladu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Ředitelství služby cizinecké policie byla doručena dne 10. února 2023 prostřednictvím datové schránky žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace „jakým způsobem, případně jaké možnosti má zaměstnavatel, přijímá-li cizince, nejčastěji občana Ukrajiny do zaměstnání, který přicestoval na území České republiky bez řádného cestovní dokladu (passportu) a bylo mu uděleno vízum strpění, ověřit pravost takového víza.“.

Ředitelství služby cizinecké policie posoudilo žádost z hlediska zákona č. 106/1999 Sb. a poskytuje následující informace.

Na základě zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace („Lex Ukrajina“) byly na základě žádosti udělovány cizincům, na které se povinně vztahuje prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu čl. 5 směrnice Rady 2001/55/ES, a kteří splňují důvody pro udělení zvláštního typu víza, vízové štítky víza za účelem strpění s kódem víza D/VS/U, a to do dne 21. března 2022 nebo učiněn záznam o udělení tohoto víza. Ode dne 22. března 2022 je vydáván vízový štítek víza za účelem dočasné ochrany s kódem D/VS/DO. Na základě novely zákona „Lex Ukrajiny“ platné od ledna 2023 je vysídleným osobám z Ukrajiny pobyt na dlouhodobé vízum za účelem dočasné ochrany prodlužován o 1 rok, tj. do března roku 2024.

K vydávání speciálních víz za účelem strpění a víz za účelem dočasné ochrany je oprávněno Ministerstvo vnitra České republiky, odbor azylové a migrační politiky a rovněž Policie České republiky, respektive odbory cizinecké policie krajských ředitelství policie.

Ohledně ověření pravosti víza, zejména skutečnosti, že dané vízum bylo osobě uděleno, doporučujeme se obrátit přímo na orgán, který konkrétní vízum udělil tj. na Ministerstvo vnitra České republiky, odbor azylové a migrační politiky nebo na odbor cizinecké policie krajského ředitelství policie. Případně doporučujeme kontaktovat příslušný odbor cizinecké policie krajského ředitelství policie se žádostí o prověření dokladu/víza, které by provedli specialisté na doklady.

kpt. Josef Urban

04. 04. 2023

