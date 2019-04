Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Jak ochránit sebe a zabezpečit své obydlí?

JABLONECKO – Policisté ve Velkých Hamrech besedovali s občany o tom, jak mají ochránit nejen sami sebe, ale také svůj majetek a obydlí. To vše v rámci projektu „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“.

Minulý týden policisté pro občany Velkých Hamrů ve spolupráci s Městským úřadem zorganizovali besedu na téma vlastní bezpečnost a ochrana majetku i zabezpečení obydlí. Této besedy se společně s občany města také zúčastnili asistenti prevence kriminality působící na jeho teritoriu. Jsou to totiž právě oni, kteří jsou s místními lidmi na ulici v každodenním kontaktu. Policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě během přednášky občany seznámili s nebezpečnými situacemi, které mohou zasáhnout do jejich každodenního života. Starší spoluobčany také upozornili na to, že jsou v naší společnosti jedni z nejohroženějších, co se týká obětí kriminality – podvodů, krádeží i ublížení na zdraví. Samozřejmě si s nimi také povídali o případech, které se v jejich okolí skutečně staly a které policisté v rámci své služby šetřili. Přitom kladli důraz na to, jak některým skutkům předcházet, a to především svojí obezřetností. Poté co s přítomnými pohovořili o základních pravidlech bezpečného chování na ulici a doma, tak je seznámili s celorepublikovým projektem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“. Policisté upozornili přítomné občany mimo jiného na to, jak je důležité důkladně zabezpečit svůj dům, byt i rekreační objekt. Připomněli jim jak moc je důležité zamykání svého obydlí a jak je například nebezpečné upozorňovat na svoji byť krátkodobou nepřítomnost doma. Policisté také poukázali na důležitost dobrých vztahů se sousedy i na nutnost vhodného technické a případně i elektronického zabezpečení svého domu, bytu či jiného obydlí. Na závěr se občané také dověděli co dělat, pokud dojde i přes veškerá učiněná opatření k jakémukoliv narušení jejich bytu, domu či rekreačního objektu.

Všichni, kteří se uvedené besedy zúčastnili, obdrželi z rukou policistů drobné předměty s logem projektu „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“.





23. 4. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

