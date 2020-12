Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Jak nenaletět při shánění dárků na internetu podvodníkům, nejen v období Vánoc?

KRAJ - Na co si dát pozor, abyste místo očekávaného zboží neobdrželi např. fazole? Policisté doporučují nejvíce objednávat na dobírku a z ověřených e-shopů.

Mnozí z nás čím dál více využívají k nákupům různého zboží či dárků internetové e-shopy. A v současné době koronavirové pandemie ještě mnohem více. V klidu, z pohodlí domova a mnohdy i za příznivější ceny si vybíráme zboží z různých obchodů a pokud se zrovna nejedná o ověřené e-shopy, se kterými máme již dobré zkušenosti z minulosti, jsou obavy vždy na místě.

Buďte proto opatrní při nakupování přes internet, pokud možno neplaťte za zboží předem a raději si připlaťte za dobírkovou službu. Věřte, že se Vám to vyplatí!

Pro mnoho zákazníků dobírka představuje ten nejbezpečnější způsob, kdy si jsou jisti, že za své peníze skutečně něco obdrží. Mezi obchodníky naopak není dobírka nejoblíbenější, protože své peníze získají, až když zákazník zboží převezme – a to může trvat.

Pokud si objednáte zboží NA DOBÍRKU a po uhrazení částky a otevření balíku zjistíte, že jste byli podvedeni a místo objednaného mobilního telefonu přijdou např. fazole..., volejte linku 158. Policie ČR může pozdržet vydání dobírkové částky odesílateli a záležitost prošetřit. V tomto případě máte ještě naději, že se Vaše peníze nedostanou k podvodníkovi. Je tedy značná šance na vrácení peněz, což většinou poškozeného zajímá z celého přestupkového nebo trestního řízení prakticky nejvíce. Ideální je balík rozbalit hned po převzetí, např. na poště. Jakékoli pozdní zjištění podvodu a pozdní oznámení na policii zvyšuje šance, že už peníze budou nenávratně na cestě či v rukách podvodníků.

Upozorňujeme, že v nastávajícím předvánočním období tradičně vyskočí množství podvodných e-shopů, často velmi vyprecizovaných, pro laika těžko odhalitelných. Dejte pozor u "neznámých" e-shopů. Využijte recenze - např. na Heurece - dejte si čas s pročtením. Pozor – ani několik desítek či stovek pozitivních recenzí nemusí být dokonalou jistotou – i recenze lze podvrhnout.

Varujeme, že ve většině případů podvodných e-shopů při objednávání bez dobírky se peníze pro poškozeného nepodaří zajistit.

Rekapitulace doporučeného postupu objednání:

1. Zadám do googlu k vyhledání

název e-shopu a slovo podvod zadám do vyhledávání na googlu:

(zkuste si zadat např.) mobilyvpraze.cz podvod

„ČOI rizikové e-shopy“ a zkusím tam najít ten můj plánovaný

2. objednám zboží/balík NA DOBÍRKU (neplatím zboží předem)

3. uvědomím si:

- že jsem mohl více ušetřit na poštovném při platbě předem, ale na druhou stranu mám větší jistotu vrácení peněz, pokud jsem skočil na lep (podvodný e-shop, ale i třeba nabídka na bazoši)

- že dobírka nepředstavuje delší dobu čekání na doručení, naopak často zboží odchází hned, protože prodejce nečeká na platbu

4. po předání peněz doručovateli (=dobírka) a převzetí zásilky tuto OBRATEM otevřu

5. "oči pro pláč" (= místo mobilního telefonu fazole) – nepláču, ale OBRATEM volám na linku 158

6. policie OBRATEM reaguje a koná (zajištění peněz + zajištění podvodné zásilky); v tomto případě policie nepostupuje v režimu "až budete mít čas, přijďte to nahlásit na OOP"





vytisknout e-mailem