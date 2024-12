Jak bylo letos bezpečně u vody?

S posledním zářijovým dnem skončil již devátý ročník preventivně – bezpečnostního opatření Bezpečně u vody. U vody, na vodě i ve vodě jsme se s vámi potkávali od června a troufáme si tvrdit, že je díky tomu u vody stále bezpečněji. Plavci si více uvědomují svoji zranitelnost, vůdci plavidel zákonné limity a u vody a na vodě panuje větší vzájemný respekt. Vnímáte to stejně? Pojďme se podívat, jak celá akce dopadla z pohledu čísel.

Dohled na bezpečí vodních ploch i větších toků každoročně vykonávají policisté obvodních oddělení Policie ČR, poříčních oddělení krajských ředitelství policie a speciálních pořádkových jednotek. Nepostradatelným partnerem je pro nás dlouhodobě Státní plavební správa ČR. Kontrolní činnost ruku v ruce doplňujeme preventivními aktivitami.

Kontroly a dohled

celkem 279 kontrolních akcí

nasazeno celkem 715 policistů

zkontrolováno 420 přístavišť, 93 půjčoven lodí, 1 275 vůdců plavidel a 1 592 plavidel

Kontroly jsme cílili především na přestupky spojené s provozem plavidel, dodržováním plavebního značení a bezpečností osob. Během těchto kontrol bylo zjištěno celkem 526 přestupků, z toho se 272 případů týkalo porušení předpisů dle § 43 z. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, spojených s provozem plavidel, dodržováním pravidel plavby, bezpečnostními předpisy a dalšími porušeními zákona o vnitrozemské plavbě na vodních cestách a plochách a jejich četnost je uvedena v tabulce v příloze. Nezanedbatelný je počet 218 zjištěných závad u zkontrolovaných plavidel.

Z hlediska bezpečnosti není zanedbatelné ani zjištění 5 případů vedení plavidla pod vlivem alkoholu. Toto závažné porušení předpisů představuje značné riziko pro bezpečnost nejen vůdce plavidla, ale i ostatních účastníků plavebního provozu.

Ještě než přejdeme k preventivním aktivitám, můžete se podívat na zjištěná protiprávní jednání pod drobnohledem:

173 zjištění : Neřídí se plavebním značením, zvukovými nebo světelnými signály, podle § 43 odst. 3 písm. c) z. č. 114/1995 Sb. Tento přestupek je závažný, protože plavební značení a signály slouží k bezpečnému a efektivnímu provozu na vodních cestách. Nerespektování těchto pravidel může vést k nehodám, ohrožení dalších plavidel či plavců.

: Neřídí se plavebním značením, zvukovými nebo světelnými signály, podle Tento přestupek je závažný, protože plavební značení a signály slouží k bezpečnému a efektivnímu provozu na vodních cestách. Nerespektování těchto pravidel může vést k nehodám, ohrožení dalších plavidel či plavců. 26 zjištění : Provozuje činnosti uvedené v § 30a odst. 1 (sportovní plavba) mimo části vodní cesty, které byly k jejich provozování vymezeny, podle § 43 odst. 1 písm. l) z. č. 114/1995 Sb. Vztahuje se na plavidla, která porušují pravidla ohledně vymezených ploch pro konkrétní činnosti, kterými jsou plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, nebo vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen „sportovní plavba“), což může vést k nebezpečným situacím nebo narušení provozu na vodní cestě.

: Provozuje činnosti uvedené v § 30a odst. 1 (sportovní plavba) mimo části vodní cesty, které byly k jejich provozování vymezeny, podle Vztahuje se na plavidla, která porušují pravidla ohledně vymezených ploch pro konkrétní činnosti, kterými jsou plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, nebo vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen „sportovní plavba“), což může vést k nebezpečným situacím nebo narušení provozu na vodní cestě. 23 zjištění : Nemá u sebe při plavbě na plavidle průkaz způsobilosti nebo jiné požadované doklady, jak stanovuje § 43 odst. 2 písm. n) z. č. 114/1995 Sb. Jde o nedostatečnou kontrolu nebo nedbalost ohledně zákonných povinností, což může způsobit, že plavidla řídí osoby bez odpovídající kvalifikace.

: Nemá u sebe při plavbě na plavidle průkaz způsobilosti nebo jiné požadované doklady, jak stanovuje Jde o nedostatečnou kontrolu nebo nedbalost ohledně zákonných povinností, což může způsobit, že plavidla řídí osoby bez odpovídající kvalifikace. 12 zjištění : Neučinění opatření k odstranění překážky na vodní cestě, podle § 43 odst. 3 písm. d) z. č. 114/1995 Sb. Překážky na vodních cestách představují riziko pro další plavidla. Nepřijetí odpovídajících opatření může vést k nehodám nebo narušení provozu.

: Neučinění opatření k odstranění překážky na vodní cestě, podle Překážky na vodních cestách představují riziko pro další plavidla. Nepřijetí odpovídajících opatření může vést k nehodám nebo narušení provozu. 11 zjištění : Nepředloží na výzvu lodní listiny, jak stanovuje § 43 odst. 5 písm. d) z. č. 114/1995 Sb. Lodní listiny jsou klíčové pro prokázání vlastnictví, registrace a způsobilosti plavidla. Nepředložení těchto dokumentů může naznačovat administrativní nedostatky nebo nesrovnalosti.

: Nepředloží na výzvu lodní listiny, jak stanovuje Lodní listiny jsou klíčové pro prokázání vlastnictví, registrace a způsobilosti plavidla. Nepředložení těchto dokumentů může naznačovat administrativní nedostatky nebo nesrovnalosti. 9 zjištění : Nezajistí, aby na plavidle byla vztyčena státní vlajka, což je povinnost podle § 43 odst. 5 písm. i) z. č. 114/1995 Sb. Vztyčení vlajky je nezbytné zejména u komerčních nebo mezinárodních plaveb pro účely identifikace a dodržování národních i mezinárodních pravidel.

: Nezajistí, aby na plavidle byla vztyčena státní vlajka, což je povinnost podle Vztyčení vlajky je nezbytné zejména u komerčních nebo mezinárodních plaveb pro účely identifikace a dodržování národních i mezinárodních pravidel. 5 zjištění: Poruší některý ze zákazů na vymezené vodní ploše, což spadá pod § 43 odst. 1 písm. m) z. č. 114/1995 Sb. Tento přestupek se týká porušování pravidel na specifických vodních plochách, které jsou často vymezeny pro určité aktivity, zejména sportovní plavbu.

Prevence - jak riziku u vody předcházet

Řadu let se s vámi u vody setkáváme osobně. Rady, jak udělat vše pro to, abyste se vždy od vody vraceli zdraví, k vám ale přenášíme také cestou sociálních sítí, webových stránek či médií. Velmi rádi jsme proto pro letošek navázali spolupráci s reprezentantem ČR ve sportovní plavbě na jetsurfu Matyášem Kulichem. Matyáš se stal ambasadorem ročníku 2024 a cestou informačních spotů cílil informace k bezpečnému provozování vodních sportů do sportovní komunity. Kromě toho jste se s ním mohli osobně setkat na některých preventivních a prezentačních akcích přímo u vody.

A kde jsme se mohli během sezóny vidět?

2. června 2024 - slavnostní zahájení Bezpečně u vody spojené s prezentací činnosti IZS v areálu Žlutých lázní.

- slavnostní zahájení Bezpečně u vody spojené s prezentací činnosti IZS v areálu Žlutých lázní. 13. července 2024 - veřejné ukázky činnosti a vybavení v areálu poříčního oddělení Labe spojené s předáním nových ochranných stání vybudovaných z projektu Ředitelství vodních cest ČR.

- veřejné ukázky činnosti a vybavení v areálu poříčního oddělení Labe spojené s předáním nových ochranných stání vybudovaných z projektu Ředitelství vodních cest ČR. 17. srpna 2024 - preventivní a prezentační akce v kempu Nová Živohošť na vodní nádrži Slapy.

Kolegové z Krajského ředitelství hlavního města Prahy přinášeli na terénních akcích informace v oblasti zásad první pomoci při tonutí. Potkat jste se s nimi mohli:

3. a 7. června 2024 v Modřanech,

v Modřanech, 1. a 10. července 2024 v Podolí,

v Podolí, 3. a 31. července 2024 na Hostivařské přehradě,

na Hostivařské přehradě, 10. července 2024 na Náplavce v Praze 2,

na Náplavce v Praze 2, 30. července a 28. srpna 2024 v Plaveckém bazénu na Praze 11,

v Plaveckém bazénu na Praze 11, 3. a 7. srpna 2024 na Šeberovském rybníku,

na Šeberovském rybníku, 7. srpna 2024 na přírodním koupališti Motol,

na přírodním koupališti Motol, 27. srpna 2024 na Kampě.

Živo bylo u vody také v Ústeckém kraji:

1. června 2024 - „Dětský den s poříční policií“ v Cyklokempu Brná, zahrnující informační stánek, ukázku člunové techniky a prezentaci práce poříčního oddělení.

„Dětský den s poříční policií“ v Cyklokempu Brná, zahrnující informační stánek, ukázku člunové techniky a prezentaci práce poříčního oddělení. 12. června 2024 - „Do života bez karambolů“ na Litoměřickém výstavišti Zahrada Čech,

kde byly předvedeny ukázky člunové techniky.

„Do života bez karambolů“ na Litoměřickém výstavišti Zahrada Čech, kde byly předvedeny ukázky člunové techniky. 22. června 2024 „Den záchranářů“ na Střeleckém ostrově v Litoměřicích, se statickými

a dynamickými ukázkami člunové techniky.

„Den záchranářů“ na Střeleckém ostrově v Litoměřicích, se statickými a dynamickými ukázkami člunové techniky. V termínech 26. července až 28. července 2024, 2. srpna až 4. srpna 2024 a 8. srpna

až 11. srpna 2024 akce v rámci projektu „Olympijská vesnice jezero Most 2024“, zaměřené na pravidla bezpečného chování u vodních ploch.

Na březích vodních ploch a toků po celé republice jsme se s vámi setkávali ale i mimo větší akce. Policisté se za vámi vydávali do kempů, na pláže, na koupaliště aj. a radili, jak si chránit nejen život a zdraví, ale třeba i majetek, který s sebou k vodě nosíte nebo vozíte. Stále totiž platí, že auto není trezor a parkovat se vážně nedá všude.

A jak to bude dál?

Bylo nám s vámi u vody hezky a také počty zjištěných protiprávních jednání a celkové bezpečí nás nemohou nechat chladnými, a proto se na vás budeme těšit i v příštím roce. Začínáme, jak jinak, zase v červnu.

pplk. Veronika Hodačová

pplk. Dalibor Horský

Policejní prezidium ČR

V Praze 2. 12. 2024

vytisknout e-mailem