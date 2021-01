Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Jablko nespadlo daleko od stromu

MĚLNICKO – Syn ve své kariéře následoval otce.

Policisté oddělení hlídkové služby dne 11. ledna 2021 vypátrali v Neratovicích osmadvacetiletého muže, na kterého byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. O deset dní později, 21. ledna 2021, ta samá hlídka vypátrala v Mělníku třiapadesátiletého muže, na kterého byl rovněž vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.

Zatímco mladší z nich následoval policisty bez jakýchkoliv problémů na služebnu k provedení všech potřebných úkonů, starší se před policisty ukryl do sprchového koutu a zaházel se ručníky. Nebylo mu to však nic platné. Stejně jako první z mužů, i on skončil na obvodním oddělení, odkud putoval za mladším do věznice.

Kuriózní na obou případech je, že se jednalo o rodinné příslušníky, otce a syna. Třeba se, pokud skončí ve společné cele, více sblíží a budou přemýšlet o jiném oboru svého podnikání.

por. Mgr. Markéta Johnová

25. ledna 2021

