Já tu jen usnul

BRNO: Vymlouval se mladík.

Do prodejny galanterie kousek od Mendlova náměstí se poslední únorovou noc vloupal osmadvaceti letý muž. Do provozovny se dostal oknem, celou ji prošmejdil, prohledal zásuvky a do tašky si schoval prázdný příruční trezor a čtyři vzorníky. Nevěděl, že celé jeho počínání sleduje na kamerovém systému majitel, který zavolal na tísňovou linku policie. Hlídky vyrazily hned na místo, od majitele prodejny měli informace, že osoba je stále uvnitř. Když policisté prováděli kontrolu objektu, muž jako by se vypařil. Nakonec policisté mladíka našli schovaného hned za vchodovými dveřmi, kde byl zaházený látkami. Když jej policisté vytáhli z úkrytu, dělal velmi překvapeného. Vymlouval se, že se do obchodu nevloupal, že tam pouze usnul. Nyní může mladík skončit opět za mřížemi, odkud byl vloni v záři propuštěn na svobodu.

nprap. Petra Hrůzová, 8. března 2021.

