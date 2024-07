Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

IZS Kemp, letní tábor zaměřený na prevenci

MLADOBOLESLAVSKO – Policisté společně s ostatními složkami integrovaného záchranného systému si připravili pro děti týden plný zážitků. Každý účastník si bude moci vyzkoušet práci policistů, hasičů a záchranářů.

Děti o prázdninách často zapomínají na svou bezpečnost i na zásady bezpečného chování. Mladoboleslavští policisté si to dobře uvědomují, a tak již devátým rokem připravili na začátek srpna 2024, pro osmdesát dětí ve věku od šesti do patnácti let, letní tábor. Vedoucí tábora tvoří příslušníci různých složek integrovaného záchranného systému, kteří pro děti připravují různé sportovní aktivity, soutěže, besedy a ukázky, založené právě na činnostech IZS.

Během celého pobytu na táboře, se děti dozvídají a učí se, jak poskytnout první pomoc, jak se zachovat v krizové situaci, nebo jak pomoci člověku v nouzi. Děti čeká během tábora návštěva s ukázkami policejních psovodů, policistů z prvosledových hlídek, pyrotechniků, hasičů nebo záchranářů.

Velkým zážitkem pro děti i vedoucí je návštěva vodní a potápěčské záchranné služby, která přiveze na ukázku nejen spoustu zajímavého vybavení, ale umožní všem dětem i možnost vyzkoušet si potápění s dýchacím přístrojem přímo v bazénu, který je součástí areálu tábora.

Prevence jako součást každé hry, to je moto, kterým se tábor řídí. Proto nikoho nepřekvapí, že při táborovém výletu narazí děti na fiktivní dopravní nehodu a budou muset nejen poskytnout zraněným osobám první pomoc, ale taká událost správně oznámit na tísňovou linku, nebo se setkají s podezřelou osobou, která jim bude nabízet sladkosti nebo jiné dárky. Během noční bojovky, dojde ke vloupání do jedné z chatek, děti pod dohledem kriminalistického technika, budou muset zajistit stopy na místě činu a vše řádně vyhodnotit a najít pachatele.

To je jen letmý výčet věcí, které si policisté s ostatními kolegy na ročník 2024 pro děti připravili. Každá hra, soutěž nebo ukázka má za úkol upozornit děti na možná rizika, se kterými se mohou setkat nejen o prázdninách, ale i během školního roku.

prap. Jiří Plesar

17.07.2024

