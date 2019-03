Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

iPhony nikdy nedorazily

RYCHNOVSKO - Rychnovští kriminalisté rozpletli mladíkovu síť.

Nejednoduchý případ podvodu přes internet se podařilo objasnit policistům z rychnovského oddělení hospodářské kriminality.

Specialisté, zabývající se podvody přes internet, vyšetřují v současné době několik případů nákupu mobilního telefonu zn. iPhone. Ten ale poškození stejně jako investované peníze nikdy nespatřili.

Na některém z inzertních internetových portálů si kupující v období ledna až února roku 2018 vybrali mobilní telefon uvedené značky a podle požadavku prodávajícího zaslali domluvenou finanční částku předem na bankovní účet. Prodávající s kupujícími komunikoval pomocí e-mailových adres nebo telefonicky, přičemž e-mailových adres si zřídil hned několik a ke komunikaci přes telefon používal téměř stovku anonymních sim karet. Komunikace probíhala pouze přes free wifi, aby falešný prodejce anonymizoval svoje kroky. Naopak pro větší věrohodnost pro kupující jim zasílal kopie osobních dokladů, nikoliv svých, ale "bílého koně". Populární telefony nabízel za výhodnou, daleko nižší cenu, než za kterou lze zboží v obchodech běžně pořídit. Částky se pohybovaly mezi čtyřmi až šesti tisíci korun za nabízený kus a jeho existenci navíc dokumentoval přiloženou, samozřejmě falešnou, fotografií. Po obdržení požadované finanční částky se prodávající stal pro kupujícího nekontaktní a na telefonáty ani e-maily již dál nereagoval.

Rychnovským kriminalistům, mapujícím podrobně jeho stopy ve virtuálním prostředí, se podařilo po několikaměsíční intenzivní práci dohledat dvacetiletého mladíka z Ostravy. Ten uvedené podvody přes internet prováděl s pomocí "bílého koně", muže, kterého oslovil přes jeden ze serverů a nabídl mu možnost výdělku, pokud si založí bankovní účet. Ten, aniž by se někdy potkali, tuto podmínku splnil. Mladík podvodně získané peníze směnil za bitcony, zřejmě pod vlivem obecné představy, že tím se jeho nelegální kroky zcela anonymizují, a ty pak vybral v hotovosti z bankomatu a utratil.

Kriminalisté doposud zadokumentovali 14 případů poškozených osob z celé republiky. Škoda, kterou jim způsobil, dosahuje částky téměř 100.000 korun. Počet poškozených ani částka ovšem nejsou konečné, tato čísla dalším šetřením případu budou narůstat.

Mladík, který je vyšetřovaný na svobodě, si vyslechl obvinění z přečinu podvodu, za který mu hrozí až pětiletý nepodmíněný trest.



PŘÍPADY NA RYCHNOVSKU

Podvodné jednání prodávajících je obdobné, poměrně časté, na internetu probíhající už několik let a v rámci celé Policie ČR evidované ve stovkách případů. Podvodníci nabízejí k prodeji nejrůznější věci. V posledních měsících jsme na našem územním odboru zadokumentovali několik případů. Kromě prodeje motorových vozidel (viz případy níže) na českých nebo německých inzertních portálech, a to vždy pod smyšlenou legendou, se jedná i prodej elektrokola zn. Specialized turbo Levo za 100.000 korun z USA nebo nákup bagru zn. Volvo za 1 210.000 korun z Irska. Oba dopravní prostředky po provedené platbě na bankovní účet majitelům nedorazily.

MODUS OPERANDI

Na internetu pachatelé vždy vystupují anonymně, používají anonymizační služby ke skrytí přístupového bodu IP adres. K přesvědčení o věrohodnosti obchodu zneužívají naskenované, popřípadě ofocené osobní doklady cizích osob, jež před transakcí ochotně poskytnou kupujícímu. Fotografie nabízených věcí podvodníci stahují nahodile z internetu. Identifikovat podvodníka podle uvedeného bankovního účtu, na který poškození převádějí požadované finanční částky, je rovněž neúčinné, protože tyto účty jsou založeny tzv. bílými koňmi (např. bezdomovci), kteří se s podvodníkem neznají a kteří mu za úplatu předají autentizační údaje k internetovému bankovnictví spolu s platební kartou. Podvodníci poté vyberou finanční hotovost v bankomatech po celé Evropě. Podvodníkům nahrává zejména časová prodleva při oznámení podvodu a rovněž při následné spolupráci s cizozemskými orgány. Pokus o zastavení platby z účtu poškozeného přichází také pozdě v okamžiku, kdy již je transakce provedena.

MOTOROVÁ VOZIDLA

Veterán zn. Jawa

Doposud neznámý pachatel vystupující zřejmě pod smyšleným jménem nabízel v dubnu minulého roku na nezjištěném německém inzertním serveru k prodeji motocykl zn. JAWA 500 OHC za 9.000,- euro. Na inzerát odepsal třiatřicetiletý mladík z Týnišťska, který také po uzavření kupní smlouvy přeposlal téměř celou částku na uvedený bankovní účet. Motocykl stejně jako více než 230.000 korun doposud neviděl.

Jak poškozený uvedl kriminalistům, pro motorku si chtěl dojet osobně, ale podvodný prodávající jej odradil různými vysvětleními. Až poté, co zboží nepřicházelo, začal kupující informace, které o prodávajícím měl, zadávat do vyhledavače. Tak zjistil, že s podvodným jednáním u uvedeného kontaktu se již setkalo víc lidí a celou věc oznámil na policii.

Škoda Octavia Combi

Fiktivní osoba na internetových stránkách nabízela prodej osobního auta zn. Škoda Octavia Combi za 4.500 euro a na její inzerát se ozval šestatřicetiletý muž. Po e-amilové komunikaci požadovanou částku převedl na bankovní účet ve Španělsku a od té doby je bez peněz i auta. Poškozený přišel o více než 117.000 korun.

PREVENCE

Nebezpečné on-line nakupování:

• Podezřele nízké ceny v porovnání s ostatními prodejci.

• Nestandardní požadavky jako platba předem.

• Podezřelý vzhled webových stránek.

• Podezřelé obchodní a reklamační podmínky daného obchodu.

• Krátce registrovaná doména.

• Neexistující sídlo firmy.

• Neuvedení telefonu a adresy sídla firmy.

• Vyhýbavé odpovědi prodávajícího k osobní schůzce.

• Pouhá emailová komunikace a nemožnost se s prodávajícím spojit telefonicky.

• Možnost případného osobního kontaktu s prodejcem zvyšuje důvěryhodnost.

• Dobré recenze na srovnávacích portálech, pokud je těchto doporučení málo, je lepší se obchodu vyhnout.

Policie proto doporučuje dbát opatrnosti a dodržovat zásady bezpečného obchodování.

por. Mgr. Alena Kacálková

20.3.2019

vytisknout e-mailem