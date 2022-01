Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Inzerujte s opatrností

PARDUBICKO – Nevkládejte údaje z platebních karet na zaslané odkazy.

V minulých dnech pardubičtí policisté přijali několik oznámení od podvedených inzerujících. Oznamovatelé nabízeli k prodeji různé zboží. Někdo prodával brusle, jiný lyže nebo kávovar. Zboží je různé, ale scénář podvodu je vždy stejný. Po zaslání několika strohých zpráv prostřednictvím aplikace sloužící ke komunikaci zájemce projeví vážný zájem o koupi zboží a zašle prodávajícímu odkaz ke stažení finančních prostředků. Odkazy se tváří jako pravé, ale jedná se o podvodně vytvořené odkazy s hlavičkou známých přepravních společností, bank či jiných známých institucí. Po rozkliknutí odkazu je prodejce vyzván k vložení čísla platební karty, její platnosti a ze zadní strany třímístného CVC či CVV kódu. Ale pozor! Po vyplnění těchto údajů neznámý „zájemce“ vstupuje nezjištěným způsobem do vašich bankovních účtů a připraví vás v několika platbách o naspořené finance.

V posledním evidovaném případu tímto způsobem neznámý pachatel odčerpal z účtu poškozené více jak 300 tisíc korun. Pokud zjistíte podezřelé transakce na vašich účtech, co nejdříve kontaktujte vaší banku, která vám pomůže s blokací účtu, a skutečnost nám co nejdříve oznamte.

20. ledna 2022

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

