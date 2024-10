Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Inženýr z ropné plošiny

PARDUBICE – Legendy podvodníků neznají mezí. Tentokrát se nechala zmanipulovat žena z Pardubic údajným inženýrem z ropné plošiny.

Příběh začal, když se ženě prostřednictvím sociálních sítí ozval muž a chtěl se s ní přátelit. Ona jeho žádost o přátelství přijala a začali si psát. Ženě se svěřil s těžkým osudem, že mu při porodu měla zemřít manželka i nenarozené dítě. I žena se svěřila se svojí osobní situací. Psali si několikrát denně. Neznámý komunikoval v češtině, přesto že se mělo jednat o cizince. Byl velmi příjemný, s ženou se chtěl osobně setkat a žít s ní společný život. Po zemřelých rodičích měl zdědit více než 4 a půl milionu amerických dolarů, ale jelikož toho času je na ropné plošině, nemůže si dědictví vyřídit sám. Požádal tedy ženu o pomoc. Žena souhlasila se zasláním balíku s penězi a dalšími cennostmi na svojí adresu. K tomu ale bylo potřeba uhradit částku 3600 eur prostřednictvím odkazu, který ženě přišel na email. Ze své banky druhý den žena přijala oznámení, že se pravděpodobně jednalo o podvodnou transakci, takže jí peníze přijdou zpět. Údajnému inženýrovi se však podařilo ženu přesvědčit, že to takhle banky dělají, ale že je vše v pořádku a o žádný podvod se opravdu nejedná. Ve chvíli, kdy se peníze vrátily na její bankovní účet, se domluvili, že peníze pošle jiným způsobem.

Všechny platby, které následně muž po ženě chtěl, ospravedlňoval tím, že je potřeba tyto peníze na doručení balíku. Když ženě peníze došly, přišel neznámý s pokračováním příběhu. Přepravní společnost začala tvrdit, že balík je zajištěn na mezinárodním letišti z důvodu podezření na praní špinavých peněz. A aby zásilka mohla pokračovat v cestě, je potřeba zaplatit další dva a půl tisíce dolarů. Přesto, že žena opět uvedla, že žádné peníze už nemá a nikdo jí nepůjčí, v konverzaci pokračovali dál. A to až do doby, kdy se do celé věci zapojil ženin příbuzný. Ten jí utvrzoval, že se určitě jedná o podvod a že by celou událost měla oznámit na policii. To žena nakonec v minulých dnech udělala. Do té doby však přišla o více než sto dvacet tisíc korun.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.

18. října 2024

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

