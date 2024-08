Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

„Investoval“ do kryptoměny, přišel o téměř 200 tisíc

CHEBSKO – Varujeme před podobnými investicemi.

Třiapadesátiletý muž z Chebska navštívil internetovou stránku zabývající se investicemi do kryptoměn. Následně mu začaly volat osoby jemu neznámé totožnosti a nakonec ho přesvědčily k výhodnému investování finančních prostředků do kryptoměny. Poté bylo muži sděleno, aby si do svého mobilního telefonu nainstaloval aplikace pro vzdálený přístup. Muž tak učinil a neznámé osobě zpřístupnil svůj telefon i počítač. Následně došlo na konci července letošního roku bez jeho vědomí k převedení finančních prostředků z jeho bankovního účtu i z bankovního účtu jeho manželky na jiný bankovní účet a byla jim tak způsobena škoda téměř 200 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Františkovy Lázně ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.

V případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Důrazně varujeme před podobně výhodnými investicemi, zejména do kryptoměn. Podobného podvodného jednání evidují kriminalisté bohužel více.

nprap. Jakub Kopřiva

8. 8. 2024

