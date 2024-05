Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Investice zisk nepřinesly

ZNOJEMSKO: Prodej pokosové pily skončil pro muže ze Znojemska skoro šedesátitisícovou ztrátou.

Na konci minulého roku se rozhodl třiačtyřicetiletý muž ze Znojemska investovat do kryptoměn. Zaplatil vstupní pětitisícový poplatek a téměř tři měsíce čekal, než se investice naplno rozběhnou. Obrat v investování a jeho úspěšnosti nastal asi před měsícem. Po čilé komunikaci s osobními bankéři muž během jediného měsíce odeslal v sedmi platbách na různé účty skoro půl miliónu korun. Přestože bankéři požadovali další výhodně vypadající platby, muž odmítl dále investovat a požadoval vrácení poukázaných peněz. Na to podvodní bankéři reagovali ukončením komunikace.

Výrazně nižší, přesto jistě citelnou ztrátu, hlásí o rok mladší muž ze stejného regionu. Ten chtěl na internetu prodat pokosovou pilu. Obratem se mu ozval zájemce a nabídl doručení zboží prostřednictvím kurýrní služby. Prodejce vyplnil do zaslaného odkazu všechny požadované údaje včetně čísla účtu a přístupových kódů. Poté mu začaly z banky přicházet informace o zadaných platbách. Většinu z nich se podařilo i za spolupráce s bankou zablokovat. I tak se podvodníkovi podařilo převést z účtu prodejce skoro šedesát tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 8. května 2024

Související dokumenty investice_0805.mp3

Velikost souboru:951,6 KB / formát MP3

