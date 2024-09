Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Investice se proměnila v noční můru

ŠUMPERK - Muž uvěřil reklamě na rychlý a vysoký zisk.

Na policisty se obrátil 64letý muž z Šumperka s tím, že jej podvodník pod příslibem výhodné investice na burze připravil o milion korun a další milion si na jeho doklady vypůjčil.

Oznamovatel uvedl, že jej letos v červnu zaujala reklama na výhodné zhodnocení peněz formou investování finančních prostředků na burze. Muž projevil zájem a následně jej postupně kontaktovali údajní pracovníci finanční společnosti. Muž si od nich vyslechl princip investování a začal posílat peníze. Nejprve v polovině července investoval 100 tisíc korun. Potom na počátku srpna poslal dalších 150 tisíc korun. Na radu poradce si stáhl do počítače a mobilního telefonu dva programy pro vzdálený přístup AnyDesk a RustDesk. Rovněž poslal záhadnému poradci kopii občanského a řidičského průkazu, platový výměr i výplatní pásky. Poradce vzbudil u muže důvěru a ten si na jeho radu vyřídil v bance úvěr na 800 tisíc korun. Peníze pak přeposlal na účty, které mu poradce uvedl. Podvodník si pak bez jeho vědomí na počátku září vzal úvěr v další bance na částku 600 tisíc korun a k tomu i úvěr u nebankovní společnosti ve výši 500 tisíc korun. To se poškozený muž dozvěděl o pár dní později, až byl kontaktován finančními společnostmi. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení mimo jiné pro podezření ze spáchání zločinu podvod, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

Pravidelně informujeme o podobných podvodech, abychom varovali další potenciální oběti. Podvodníci působí velmi odborně a dokáží člověka snadno zmanipulovat. Nenechte se nalákat reklamou o výhodném a rychlém zhodnocení peněz. Buďte opatrní.

por. Mgr. Libor Hejtman

12. září 2024

