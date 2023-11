Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Investice ho stála 107 000 Kč

VELKÉ LOSINY - Obětí internetových podvodníků je stále dost.

I přes neustálé výzvy a upozorňování na případy internetových podvodníků se dnes a denně setkáváme s poškozenými, kteří jim, jak se říká „sednou na lep“ a s vidinou zisku a zhodnocení peněz odešlou spoustu peněz na radu neznámé osoby kdoví kam.

Tak se odvíjel i případ muže v seniorském věku, kterého mobilním telefonem kontaktoval burzovní makléř a nabídl poškozenému zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím obchodu na burze. Senior se rozhodl nabídky využít, aniž by si promyslel možná rizika nebo se s někým poradil a nainstaloval si na jeho radu aplikaci pro vzdálený přístup do svého zařízení, za pomoci kterého mu rádce nainstaloval do počítače program pro obchodování na burze. V pondělí poškozený odeslal na účet vedený ve Velké Británii částku 4 500 euro. Následně mu byla na účet vrácena částka v přepočtu přibližně 3 000 Kč údajně jako potvrzení, že vše funguje a účet je propojen s obchodem na burze. Pachatel s poškozeným poté komunikoval z různých čísel za účelem domluvení schůzky, ke které samozřejmě nedošlo. Senior měl navíc možnost na monitoru svého počítače sledovat, do jakých obchodů na burze pachatel investuje jeho peníze. Ale v okamžiku, kdy chtěl nějaké vydělané peníze poslat na svůj účet, narazil na makléřovu neochotu s tím, že je potřeba investovat ještě další peníze. V ten moment se začal zabývat možností, že by mohlo jít o podvod. Tím jeho krátkodobé pondělní investování skončilo a následující den přišel s okolnostmi celé události seznámit policisty na obvodní oddělení ve Velkých Losinách. Ti seniora informovali, že se stal obětí podvodníků a své investované úspory už jen stěží uvidí. Případ evidujeme a prověřujeme pro trestný čin podvod.

por. Mgr. Miluše Zajícová

15. listopadu 2023

