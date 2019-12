Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

"INVAZE" v Ostravě - Porubě

Ostrava: Policisté objasnili téměř 70 vloupání, vypátrali, zadrželi a obvinili 10 osob

V zadržení a obvinění 10 osob vyústila měsíční policejní akce probíhající od konce října letošního roku na teritoriu Ostravy – Poruby a přilehlých obcí. Akce byla zacílená na zjištění pachatelů trestné činnosti majetkového charakteru v uvedené lokalitě, zajištění věcí pocházejících z trestné činnosti a současně eliminaci této trestné činnosti.

Policejní akce nesla název „INVAZE“. Kriminalisté 4. oddělení obecné kriminality ve spolupráci s policisty obvodních oddělení Ostrava – Poruba 1 a Ostrava – Poruba 2 v rámci této akce objasnili 68 případů majetkové trestné činnosti - primárně vloupání do rodinných domů, vloupání do objektů firem a do vozidel. Pro maximální efekt bylo zapotřebí precizně dokumentovat trestnou činnost, vyhodnotit veškeré stopy a zjištěné relevantní informace a s těmito následně pracovat při pátrání po pachatelích jednotlivých skutků.

Předmětem zájmu, nyní již obviněných, byly věci, které se dají rychle a lehce zpeněžit (nebo je přímo užít) – elektronářadí, jízdní kola, finanční hotovost, cennosti, mobilní telefony, elektronika, rovněž také značkové doutníky a cigarety.

Pachatelé, kteří nebyli v drtivé většině policistům neznámí, neboť v minulosti již byli za obdobné jednání odsouzeni nebo potrestáni, páchali trestnou činnost převážně v noční době, a to opakovaně. Jeden z obviněných se vloupal například do téměř 30 rodinných domů a několika bytů, jiný zase několikrát do objektů restaurací, firem, vozidel či sklepů. Museli často zapojit také hlavu, a to doslova – jeden z obviněných uvedl: „..kde se mi dostala hlava, tam jsem prolezl celý...“. Důkazem může být i výslech jednoho z dalších obviněných, který odcizil při vloupání do domu i klíče od vozidla. Po pár dnech zaklepal na dveře majitelů s tím, že je našel kousek opodál v křoví a obchází sousedy, jestli nejsou jejich. Otevřel muž, který potvrdil, že klíče jsou vskutku od jeho vozu. Byl evidentně rád a „poctivému nálezci“ jako poděkování dal peníze.

Policisté v rámci policejní akce zajistili nářadí sloužící k páchání trestné činnosti, jako jsou páčidla a šroubováky, které budou předmětem dalšího zkoumání. Rovněž zajistili část odcizených věcí, jmenuji například jízdní kolo a elektro nářadí.

Celková škoda způsobena trestnou činností je předběžně vyčíslena na 1 400 000 korun. Trestní stíhání všech 10 obviněných (stěžejně z trestného činu krádeže) je vedeno vazebně. Kriminalisté i nadále pokračují v úkonech trestního řízení, nelze tedy vyloučit rozšíření počtu zastíhaných osob nebo skutků.

por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku a prevence, 10. prosince 2019

