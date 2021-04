Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Invalidu obral o telefon

BRNO: Policisté pátrají po totožnosti muže na záznamu.

Zbaběle se zachoval v minulém týdnu zloděj v Brně. Už u Hlavního nádraží si vyhlédl tělesně postiženého muže, kterého následoval tramvají až na zastávku Křídlovická. Ze zastávky společně přešli přes vozovku a zloděj nenápadně pokračoval do parku. Tam vyčkal, než muž projde a z bezpečné vzdálenosti jej sledoval až k jeho bydlišti. U domu tělesně postiženému muži nabídl podržení dveří a při tom s ním prošel do vnitřních prostor. Tam se jej pokusil okrást. Invalida se marně mladému lupiči bránil. Ten hned po tom, co se zmocnil telefonu postiženého, z domu vyběhl. Policisté po loupeži zmapovali jeho pohyb a našli jej zachyceného na kamerových záznamech. Pokud jej poznáváte, zavolejte na linku 158.

nprap. David Chaloupka, 29. dubna 2021

Související dokumenty Rondo.mp4

Velikost souboru:16,1 MB / formát MP4

