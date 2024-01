Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Invalidní skútr dnes uvízl i s jeho 77letým majitelem v kolejišti na železničním přejezdu, později do vozítka narazil vlak

ČESKOLIPSKO - Invalidní senior utrpěl pravděpodobně středně těžké zranění, do nemocnice ho transportoval vrtulník.

Dnes se zhruba ve 12.50 odehrálo na železničním přejezdu v Žandově na Českolipsku drama, které nemá mezi nehodami na železnici obdoby. Když přes tento přejezd přejížděl místní 77 letý muž s nohou amputovanou nad kolenem na svém invalidním elektrickém skútru, kolečko vozítka se zaklínilo v kolejišti.

Senior se pak neúspěšně snažil skútr tovární značky Sterling Elite vyprostit z kolejiště, ale v krátkém časovém sledu se naneštěstí k přejezdu přibližoval vlak vypravený z České Lípy do Děčína. Strojvedoucí sice viděl, jak senior s vozítkem zápasí, pro krátkou vzdálenost však vlak před ním zastavit nestačil, do vozítka narazil a odhodil ho mimo kolejiště. místo události - železniční přejezd v Žandově

To, zda se dostal senior mimo kolejiště ještě před nárazem vlaku do vozítka, strojvedoucí neví, a na tuto otázku neodpověděl lékaři ani senior. Lékař jeho zdravotní stav na místě klasifikoval jako středně těžký. Pacienta do liberecké nemocnice transportoval vrtulník. Další okolnosti a detaily této události zjišťujeme.

4. 1. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna místo události - železniční přejezd v Ža... Detailní náhled

vytisknout e-mailem