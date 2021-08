Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Invalida skončil na měsíc v neschopnosti

HODONÍNSKO: Pomozte nám najít klíčové svědky.

Od konce května prošetřují jihomoravští policisté surové napadení invalidy, ke kterému došlo v odpoledních hodinách ve vagónu osobního vlaku na Hodonínsku. Během jízdy mezi stanicemi Rohatec - Zastávka a Hodonín totiž došlo k potyčce, kdy neznámý agresor na poškozeného brutálně zaútočil. Násilím jej ale nejprve vytáhl ze sedadla, aby pak do ležícího muže v uličce opakovaně silně kopnul. Když se navíc napadený z posledních sil postavil, udeřil ho surovec i do obličeje. Pachatel z vlaku vystoupil na další zastávce v Hodoníně. Bohužel napadený muž policistům útok ohlásil až s velkým časovým odstupem. To ale až poté, kdy byl pro své zranění nucen vyhledat lékařské ošetření na chirurgické ambulanci a skončil navíc na měsíc v pracovní neschopnosti. Přestože časová ztráta nehrála policistům příliš do karet, podařilo se jim nakonec zajistit klíčové kamerové záznamy a brzké dopadení pachatele tak na sebe zřejmě nenechá dlouho čekat. Na videu jsou zachyceni dva důležití svědci (žluté kolečko), kteří se v inkriminovanou dobu nacházeli v bezprostřední blízkosti surového napadení. Tito muži pak by svou případnou svědeckou výpovědí mohli významným způsobem přispět k objasnění celé věci. V případě, že někoho ze svědků poznáváte, volejte tísňovou linku 158. Pachateli v případě uznání vinny hrozí za trestné činy výtržnictví a ublížení na zdraví až tři roky ve vězení.

Krátké video naleznete níže.

por. Bc. Petr Vala, 4. srpna 2021.

