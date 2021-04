Interní akty řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících interních aktů řízení Policie České republiky:

a) závazný pokyn policejního prezidenta č. 134/2001, kterým se stanoví činnost oddělení cizinecké policie, oblastního ředitelství cizinecké a pohraniční policie Policie ČR služby cizinecké a pohraniční policie,

b) závazný pokyn policejního prezidenta č. 154/2001, kterým se stanoví zásady pro činnost referátů cizinecké a pohraniční policie oblastních ředitelství cizinecké a pohraniční policie Policie ČR služby cizinecké a pohraniční policie,

c) závazný pokyn policejního prezidenta č. 153/2001 k zajištění jednotného řízení ochrany státních hranic ČR,

d) rozkaz ředitele Policie ČR služby cizinecké a pohraniční policie č. 86/2002 k postupu oblastních ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie při organizování a provádění výkonu služby ve společných hlídkách určených k ochraně státních hranic se SRN,

e) rozkaz ředitele Policie ČR služby cizinecké a pohraniční policie č. 14/2002, kterým se vydávají prozatímní směrnice k činnosti odborů pátrání a kontroly pobytu oblastních ředitelství cizinecké a pohraniční policie,

f) závazný pokyn policejního prezidenta č. 69/1999, kterým se stanoví činnost oddělení pohraniční policie,

g) rozkaz ředitele Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Plzeň č. 36/2003,

h) rozkaz ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje č. 110/2010, kterým se vydává organizační řád Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,

i) rozkaz ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje č. 125/2010, kterým se vydává organizační řád Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,

j) rozkaz ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje č. 163/2010,

k) rozkaz ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje č. 142/2015,

l) rozkaz ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje č. 160/2010,

m) rozkaz ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje č. 37/2010,

n) rozkaz ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje č. 100/2013,

o) rozkaz ředitele Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje č. 7/2011,

p) rozkaz ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje č. 89/2010,

q) rozkaz ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, kterým se vydává organizační řád Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy,

r) rozkaz ředitele ÚOOZ SKPV č. 72/2010, kterým se vydává organizační řád ÚOOZ SKPV,

s) závazný pokyn policejního prezidenta č. 12/1995, kterým se stanoví zásady pro činnost pořádkové policie,

t) závazný pokyn policejního prezidenta č. 110/2008, kterým se upravuje činnost obvodních (místních) oddělení a oddělení železniční policie, Policie ČR okresního (obvodního, městského) ředitelství,

u) rozkaz policejního prezidenta č. 214/2008, kterým se vydává organizační řád Policejního prezídia ČR.

Policie České republiky sdělila žadateli, že žádost rozdělila a vyřízením jejích jednotlivých částí pověřila útvary, k jejichž působnosti se tyto části žádosti vztahují, konkrétně:

Ředitelství služby cizinecké policie body a) až g) předmětné žádosti o informace,

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje bodem h) předmětné žádosti o informace,

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje body i) a j) předmětné žádosti o informace,

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje body k) a l) předmětné žádosti o informace,

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje bodem m) předmětné žádosti o informace,

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje bodem n) předmětné žádosti o informace,

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje bodem o) předmětné žádosti o informace,

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje bodem p) předmětné žádosti o informace,

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy bodem q) předmětné žádosti o informace,

Národní centrálu organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování bodem r) předmětné žádosti o informace,

Policejní prezidium České republiky body s) až u) předmětné žádosti o informace.

Povinný subjekt poskytl žadateli ve vztahu k bodu s) předmětné žádosti o informace neplatný a neúčinný závazný pokyn policejního prezidenta č. 12/1995, kterým se vydávají zásady pro činnost útvarů služby pořádkové policie, v posledním platném a účinném znění, poté co vyloučil z jeho textu v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 106/1999 Sb. informace, u nichž to stanoví zákon, ve vztahu k bodu t) předmětné žádosti o informace neplatný a neúčinný závazný pokyn policejního prezidenta č. 110/2008, o plnění úkolů služby pořádkové policie a služby železniční policie, v posledním platném a účinném znění, poté co vyloučil z jeho textu v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 106/1999 Sb. informace, u nichž to stanoví zákon, a ve vztahu k bodu u) předmětné žádosti o informace neplatný a neúčinný rozkaz policejního prezidenta č. 214/2008, kterým se vydává organizační řád Policejního prezídia České republiky, včetně jeho přílohy, v posledním platném a účinném znění. Ohledně znečitelněných částí textu prvních dvou výše uvedených interních aktů řízení zároveň vydal rozhodnutí podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o částečném odmítnutí předmětné žádosti o informace.

PhDr. Jiří Vokuš, 21. dubna 2021

vytisknout e-mailem