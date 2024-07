Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Internetový flirt se prodražil

BLANENSKO: Jakmile získal intimní fotografie, začal podvodník vydírat.

Velmi slibně se začal pro devětatřicetiletého muže z Blanenska rozvíjet flirt na erotickém seznamovacím webu. Poškozený reagoval na inzerát dívky a po prvotní vzájemné komunikaci si s protějškem vyměnili fotografie. Zajímavě se rozvíjející vztah vcelku brzy okořenili výměnou erotických fotografií. V další komunikaci se virtuální partnerka svěřila, že je jí čtrnáct let. To ale prý není důvod k ukončení komunikace. Naopak navrhla osobní setkání. K tomu ale nedošlo. Muž téměř obratem obdržel zprávu od údajné matky nezletilé partnerky. Ta mu později telefonicky oznámila, že je služebně na Slovensku, kde jeho počínání řeší s tamní policií. V průběhu hovoru přišla s řešením zapeklité situace. Předala telefon kriminalistovi, který se zmínil o osmiletém vězení a dvousettisícové úhradě soudních poplatků. Východiskem by prý mohlo být mimosoudní vyrovnání. S tím poškozený souhlasil a na určený účet odeslal šest tisíc euro. Když o pár dnů později přišel požadavek na další platbu, toto odmítl a případ oznámil na policii. I tak ztratil více než sto padesát tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 31. července 2024

